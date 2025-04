"ON SE BORI PROTIV NEČEG ŠTO JE NAJTEŽE, A TO JE - VREME!" Žil Simon o Novaku Đokoviću

Nekadašnji francuski teniser, Novak Đoković, smatra da se Srbin bori protiv najteže moguće stvari - protiv vremena.

- Ako postoji jedan igrač koji zna put, to je Novak, ali on se bori protiv nečeg što je najteže i nečega što ne može imati a to je vreme - rekao je Simon i dodao:

Vreme ide u jednom pravcu i on mnogo radi, siguran sam, da bude što zdraviji. Tenis nije problem, radi se samo o telu.

Simon ističe da kad je Đoković onaj pravi, može da osvoji svaki turnir.

- Jednom sam rekao da neće osvojiti 30 grend slemova. Rekao sam i da ako dođe do 25, to je maksimum. Danas shvatamo da vreme ‘zahvata’ sve, to je i on shvatio. Siguran sam da je to shvatio i ranije, ali da to sada oseća. Biće i dobrih sedmica, a kada ima dobru nedelju, on je igrač koji može da osvoji sve - istakao je Simon.

Đoković je u nedelju izgubio u finalu Majamija od Menšika, a naredne sedmice ga čeka masters u Monte Karlu.

