ŠTA SE DESILO SA ALKARAZOM? Alkaraz neće braniti titulu, doživeo bolan udarac

Španski teniser Karlos Alkaraz neće uspeti da osvoji treću uzastopnu titulu u Indijan Velsu.

FOTO: Tanjug/AP

Španac je u polufinalu prvog Mastersa u sezoni poražen od Džeka Drejpera rezulttaom 2:1, po setovima 6:1, 0:6, 6:4 i tako je doživeo prvi poraz u Kaliforniji posle tri godine.

Njega čeka gubitak poena s obzirom na to da je prošle sezone osvojio titulu i sada će još više zaostajati za Janikom Sinerom koji ne igra zbog suspenzije.

- Boli me ovaj poraz. To je tačno - rekao je Alkaraz.

Pa zatim dodao.

- Niko ne voli da gubi partije, ali ova je bila veoma specijalna za mene. Bio sam nervozan ceo dan. Šta sam mogao bolje? Jednostavnom, da bolje kontrolišem nerve iz igram moj tenis. U tome je bila velika razlika - rekao je Alkaraz.

Ističe da nije bio na vrhuncu.

- Ceo dan je bio težak za mene. Nisam dobro trenirao, nisam se dobro osećao na terenu. Čak sam i na zagrevanju mnogo promašivao. Nisam osećao udarce. Huan Karlos je bio ljut na mene zbog toga. Nisam se pripremio za meč na najbolji način - rekao je Alkaraz.

FOTO: Tanjug/AP

Za Drejpera ima samo reči hvale.

- Mislim da nije igrao najbolje što može. Bio je ovo meč u kome je pobedio bolji u ovakvim uslovima. Sećam se njegove predaje u Australiji. Tada sam mu rekao da će brzo biti tamo gde zaslužuje. Sada je u prvih 10, u finalu mastersa i on to zaslužuje. Nisam imao sumnje u njegov kvalitet. Spreman je da u vrhu ostane dugo vremena, spreman je za velike turnire. Bolje je kontrolisao nerve od mene iako je igrao za veliki ulog, za debi u top tenu i prvo finale mastersa 1.000 - rekao je Alkaraz.

Na kraju je objasnio zašto je bio tako nervozan.

- Previše sam razmišljao o njegovoj igri. Više nego on o mojoj. To je uvek bio moj veliki problem. Više se fokusiram na njegove slabe tačke nego na moje jake. Od jutros sam samo o tome razmišljao, jer je on veoma snažan, jer sam znao da će ovo biti fizički veoma naporna partija. To je bio veliki problem za mene - istakao je Alkaraz.

