RUSKINJA JE ZVEZDA U NASTAJANJU: Mira Andrejeva pobedila petostruku grend slem šampionku za finale Indijan Velsa

PO onome što sad prikazuje na teniskom terenu, Ruskinju Miru Andrejevu očekuje svetla budućnost. Ona je uspela da se plasira u finale Indijan Velsa nakon što je pobedila drugu na planeti Igu Švjontek sa 7:6(1), 1:6, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Iako ima samo 17 godina već sad pokazuje da je spremna za velike rezultate u "belom sportu". Do meča za titulu stigla je dominanto, a u polufinalu je bila bolja od petostruke grend slem šampoinke.

Kakav turnir igra devojka iz Krasnojarska najbolje pokazuje podatak da je tek protiv Poljakinje izgubila prvi set.

Što se meča tiče, bila je velika borba. Prvi set je ranije mogao da bude rešen pošto je 11. na planeti servirala da ga dobije, ali to nije uradila dobro. Potom je bila dominanta u taj-brejku gde je rivalki prepustila samo jedan poen.

Gubitak seta je dodatno motivisao Švjontekovu koja je razbila Ruskinju u drugom setu prepustivši joj samo jedan gem.

Očekivalo se da će Poljakinja na iskustvo uspeti da do kraja slomi Andrejevu i dođe do finala. Ipak, tako nije mislila mlada teniska nada.

Počela je odlično treći segment. Dva puta je protivnici oduzela servis i došla do 4:1. Iga je uspela da vrati jedan brejk, no do preokreta nije mogla.

Andrejeva će za trofej boriti sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom koja je razbila Medison Kiz sa 6:0, 6:1.

