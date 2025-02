NADAL OSTAVIO REKET PO STRANI! Rafa uživa u drugom sportu: Oduvek mi je bio velika radost

RAFAEL Nadal je u penziji, a slobodno vreme koje ima koristi tako što igra druge sportove. On je otkrio i da tri meseca nije uzeo reket u ruke.

Foto: Profimedia

"Bik sa Majorke" je često bio viđen kako igra golf, a sad se našao i na fudbalskom terenu.

- Trenutno uvek nešto radim, mislim da tako treba da bude - rekao je Nadal za "Movistar", nakon što se sastao sa španskim Olimpijskim komitetom.

Nikada nije krio koliko voli fudbal.

- U životu je veoma važno imati ciljeve, jer ako ih nemate, možete postati dosadni. Ja sam osoba koja mora da ima nešto da radi, to mi se sviđa. Sada je vreme da organizujem novu etapu u životu, i to je ono što radim. Ponovo sam počeo da igram fudbal, što mi je velika radost.

Otkrio je potom da još uvek izbegava da igra tenis.

- Još uvek nisam uzeo reket, treba da prođe malo vremena. Kada sam prestao da igram, moj je stopalo bilo povređeno mesec dana, bilo je veoma loše. Malo sam izgubio ritam, inače bih nastavio da igram. Ali sigurno ću se ponovo vratiti tenisu, to je pitanje vremena. Kao i u svemu, kada završite jednu etapu, treba vam trenutak da se opustite i to je ono što sada radim.

Za kraj je poručio da će ceo život ostati u sportu, jer to je ono što je glavni deo njegovog života.

- To što ste veliki sportista ne znači da ste bolji od obične osobe. Mislim da neki veoma uspešni ljudi gube perspektivu. Srećom, imam porodicu i blizak tim koji mi pomažu da to ne izgubim iz vida. Moj život će i dalje biti vezan za sport jer je to osnovni deo mog života. Sada mi je potreban period prilagođavanja i organizacije - zaključio je Nadal.

Podsetimo, Rafa je fantastičnu tenisku karijeru okončao na kraju prošle godine, tačnije posle Dejvis kupa.

