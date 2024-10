VELIKA TROJKA IMALA RIVALSTVO O KOJEM ĆE SE PRIČATI: Ovo je dokaza koliko su Đoković, Federer i Nadala veliki (FOTO)

🤯 Now it’s confirmed, the ‘Big 3’ rivalry ends with exactly *150* matches:



🇪🇸🇨🇭Nadal vs Federer - 40 meetings



🇨🇭🇷🇸 Federer vs Đokovic - 50 meetings



🇷🇸🇪🇸 Đokovic vs Nadal - 60 meetings



Satisfying.



📸 AFP pic.twitter.com/4eg02oSM5c — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 10, 2024