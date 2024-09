PA, NIJE NOVAK ĐOKOVIĆ MAČJI KAŠALJ! Može Siner da se hvali na sav glas, ali kada vidi ovo - neće mu biti dobro

Novak Djokovic has a winning record against every current player ranked in the Top 20.



🇮🇹Sinner 4-3

🇩🇪Zverev 8-4

🇪🇸Alcaraz 4-3

🇷🇺Medvedev 10-5

🇷🇺Rublev 5-1

🇺🇸Fritz 9-0

🇵🇱Hurkacz 7-0

🇳🇴Ruud 5-1

🇧🇬Dimitrov 12-1

🇦🇺De Minaur 2-1

🇬🇷Tsitsipas 12-2

🇺🇸Paul 1-0

🇩🇰Rune 4-2

🇺🇸Korda 1-0… pic.twitter.com/g1K1LDskpp — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) September 9, 2024