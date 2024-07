CEO SVET NA IGLAMA! Zbog njega kasni žreb za teniserer u Parizu

Srpski teniser Novak Đoković nestrpljivo očekuje žreb za Olimpijske igre, gde će saznati svoj mogući put ka zlatu u Parizu. Kako je najavljeno, Đoković će morati da slavi na šest mečeva ukoliko želi da dođe do zlata, a već sada je poznato da neće moći pre finala da odmeri snage sa Karlosom Alkarazom.

Žreb za Olimpijske igre će otkriti protivnike sa kojima bi Novak Đoković mogao da se susretne na putu ka zlatu. Pored toga, postoji mogućnost da će se izbeći određeni protivnici, a svkako prvi na navedenoj listi jeste Španac Rafael Nadal.

Međutim, pored činjenice da je žreb bio zakazan za 11 časova, njegovo održavanje je pomereno, a kako se saznaje glavni razlog jeste iznenadna odluka Endija Marija da u poslednjem trenutku odustane od olimpijskog turnira.

Da podsetimo, Novak Đoković je u dosadašnjoj karijeri osvojio jednu olimpisjku medalju.

Te 2008. godine na Olimpisjkim igrama u Pekingu, najbolji teniser u istoriji belog sporta Novak Đoković stigao j do bronzane medalje čime je stigao do svog do sada najvećeg uspeha na svestkoj sportskoj smotri.

Savladao je tada srpski teniser Amerikanca Džejmsa Blejka rezultatom 2:0 (6:3, 7:6), čime je delimično ispravio polufinalni propust protiv Rafaela Nadala u polufinalnom duelu, ali se čini da ovo leto donosi novu, veliku priliku da stigne do toliko željene medalje i jedinog trofeja koji mu nedostaje u vitrini.

Ostaje da sačekamo i vidimo kakav će put imati najbolji teniser u istoriji belog sporta ka osvajanju jedinog trofeja koji mu nedostaje, zlatne olimpisje medalje.

