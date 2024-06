ĐOKOVIĆ SVE ZAPANJIO: Pred Vimbldon pričao o fudbalu i Alkarazu - a ono što je rekao o povredi će oduševiti sve najvijače

Najbolji srpski teniser Novak Đoković obratio se medijima na konferenciji povodom nastupa na Vimbldonu

Foto: Profimedia

Na samom početku, Đoković se osvrnuo na povredu kolena.

- Osećam se dobro! Da, hajde da pričam odmah o kolenu... Kada se to desilo na Rolan Garosu, odlučio sam odmah da se operišem. Bilo je nedaumica oko Vimbldona, ali je dosta igrača imalo te zahvate. Evo, recimo, Tejlor Fric, Sten Vavrinka, Lindsi Von, podelili su svoja iskustva i to mi je dalo veru da će biti dobro. Da ću moći da igram Vimbldon. Došao sam u nedelju, imao sam nedelju dana dobrih treninga, veoma jakih treninga. Sa Sinerom, Tijafoom, Medvedevom i evo danas sa Runeom, sve igrači koji igraju dobro na travi. To su situacije gde sam testirao koleno i koleno je odlično reagovalo. To je bio dobar znak da učestvujem, igram u utorak i samouveren sam i siguran u koleno. Do sada je sve pozitivno.

Na konferenciji je upitan i o tome kako je imao mentalne snage da se vrati tako brzo.

- Veoma fer pitanje, ne znam odgovor i žena me je pitala isto pitanje. Imaš 37 godina, dosta rizika, pripremaš se za Olimpijske igre... Tu ne znam odgovor, ali imam osećaj da ne želim da propustim Grend slem dok god sam u konkurenciji, dok god mogu. Tu je želja da igram, tu je želja da se takmičim, pogotovo Vimbldon o kojem sam sanjao kao dete. Samo o tome da razmišljam da ću propustiti Vimbldon je tužno. Pitao sam se koliko brzo mogu da se oporavim, rekao sam da neću doći ovde da igram nekoliko rundi, želim da se takmičim za titulu. Sve ovo do sada mi je dalo optimizam da mogu da se takmičim za titulu. Nema racionalnog objašnjenja, više je do emocija da igram na Vimbldonu. Znam da su Olimpijske Igre blizu, da se igra na drugačijoj podlozi, ali Vimbldon je turnir iz snova. Dao sam sate i sate na oporavk i treninge, svakog dana, uz opreznost. Nisam imao negativnih stvari u ovom oporavku i pitao sam se "što da ne dam sebi šansu?".

Rekao Đoković da će dati sve od sebe da trijumfuje.

- Ne mislim tako. Kad god izađem, radim sve da pobedim. Ne vidim sebe kako kalkulišem, ne vidim opreznost pri pokretima. Tako radim, tako igram čitave karijere. Ako nemam sigurnost da to mogu, ne bih ovde bio sa vama. Sve što sam radio, imalo je pozitivnog znaka.

Nasmejao se Novak na konstataciju Alkaraza da je on Super-čovek.

- Haha ne, ne smatram se super čovekom. Fric je super čovek, jer se od ovog oporavio za nedelju dana! Njegova situacija mi je dala optimizam da ću moći i ja. Neko ko igra na ovom nivou je uspeo u tako kratkom nivou... To mi je dalo snage i vere i proces. Nije možda skroz idealno u očima doktora koji kažu da je potreban duži oporavak, da se ne rizikuje, da se da letu vremena, ali je individualno. Svako ima drugačije reakcije na oporavak, na treninge, ali nisam imao smetnji. Da sam imao takvu informaciju od tela, ovaj Vimbldon bi bio pod znakom pitanja. Igrao sam dva seta sa Medvedeva, igrao sam tri i po seta juče i danas sat i po. Koleno je dobro, nema negativnih rekacije.

Prokomentarisao je nastup fudbalske reprezentacije Srbije na EURO 2024.

- Stvarno se trudim da promovišem zajedništvo u srpskom sportu, pojedinačnih i timskih sportova. Trudim se da se svima nađem, da budem na raspolaganju, za svako iskustvo, volim da delim iskustvo više nego da savetujem. Svako ima svoj jedinstveni put, postoji izvesna razlika između sportova. Imaju dodirnih tačaka, taj psihiloški pristup prema zastupanju reprezentacije Srbije, u ovom slučaju u fudbalu i evropskom prvenstvu, to je veliko iskustvo, čast i privilegija. Naježio sam se kada sam izašao na teren, toliko naših ljudi, himna kada je zapevana, odzvanja himna, ne možemo baš u tenisu da doživimo, ali znam kakva je emocija i kakva je tenzija. Nažalost, rezultat nije bio povoljan, navijali smo. Potrudio sam da dam svojijm prisustvom motiv, imao sam čas da budem na terneu, da se pozdraivm sa njima. Fudbal je najveći sport ubedljivo, pre 20-30 godina su neke reprezentacije bile dobre, a sada su u zavšrnici. Ulaže se u sport, sport se razvija. Mislim da imamo reprezentaciju sa puno fantastičnih igrača, nažalost se nije pogodilo da dožive uspeh na EP. Ali, tu su posle 24 godine, uvek se Srbija digne na noge kada je fudbal tu. Nema sredine, ili si jako srećan ili sve po spisku svakome! U svojoj karijeri sam imao sreće da budem na dobroj oštrici mača kada je naš narod u pitanju, ali je bilo trenutaka kada su moji neuspesi pogodili ljude. Za svakog sportistu, kada ti kažu da nisi dao sve za svoju zemlju, to ti bude krivo. To jako lično shvatam. trudio sam se kroz čitavu karijeru da ljudi pomisle da nisam dao sve od sebe. Rezultat je jako nepredvidiv, ako fudbalska reprezentacija druge zemlje bolje odigra, idemo dalje. Važno je zalaganje, da se vidi emocija, da izgaraš na terenu. Sama činjenica da si već u reprezentaciji je velika odgovornost i čast, predstavljaš svoj narod, ljudi osete i vide to. Za neke fudbale koji su na mete kritika, ne volim da vidim jer sam i sam sportista, i mene to zaboli. Mora svako da preuzme odgovornost za rezultate i ideš dalje.

Pomenuo je Đoković što nema tensikih turnira u Srbiji.

- To je bila licenca, odlučili su da nam ne prodaju i to je to. Veoma je teško pronaći slobodno za turnir, mora da se nađe neko ko želi da je proda. Mora mnogo toga da se poklopi da bi se doveo turnir u Srbiju. Uveren sam da će doći, ne znam kada, ali Srbija zaslužuje teniski turnir i radiće se na tome.

Pohvalio je Hamada Međedovića.

- Nije imao Hamad disciplinu i rutinu, ali se promenilo godinama. To je prouzrokovalo da je skoro u Top 100 na svetu, ima potencijal da ide još dalje. Rutina stvara naviku, potrebno je da se reprogramira u glavu. Želim mu sreću i nadam se da ćemo da imamo još šampiona.

Novak Đoković u prvom kolu igra protiv češkog tenisera Vita Koprive u utorak.

