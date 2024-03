ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA U INDIJAN VELSU: Evo ko je prva prepreka Novaku na putu ka trofeju

NOVAK Đoković će prvi put posle 2019. godine nastupiti na mastersu u Indijan Velsu. Srbin ja saznao prvu prepreku na putu ka trofeju u kalifornijskoj pustinji.

Najbolji teniser sveta će odmeriti snage sa Australijancem Aleksandrom Vukićem koji je na startu bio bolji od Japanca Šintara Močizukija sa 7:6(4), 7:6(6).

Noletu će ovo biti prvi meč koji igra još od polufinala Australijan opena kada je poražen od kasnijeg šampiona Janika Sinera.

Đoković do sada nije igrao protiv 27-godišnjaka rođenog u Sidneju. Inače, Vukićevi roditelji i stariji brat su napustili Crnu Goru početkom 1990-ih. On je tenis počeo da igra sa šest godina, a potom je pohađao Univerzitet u Ilinoisu od 2015. do 2018. godine.

Podsetimo, Srbin je do sada pet puta osvojao turnir u Indijan Velsu, a ukupno ima 40 masters titula.

