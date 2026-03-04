NOVI DETALJI ISTRAGE: Otkriveno ko je srušio tri američka aviona F-15 nad Kuvajtom
TRI američka borbena aviona F-15E oborena iznad Kuvajta preksinoć oborio je kuvajtski avion F/A-18 Hornet.
Dok su početni izveštaji ukazivali na mogući napad sistema protivvazdušne odbrane sa zemlje, novi detalji ukazuju na to da se incident sa „prijateljskom vatrom“ dogodio tokom vazdušne borbe, što je u skladu sa oštećenjima primećenim na jednom od oborenih aviona.
Tvrdnje se trenutno ne mogu nezavisno potvrditi, izveštava Volstrit žurnal.
Kuvajtski lovac ispalio tri rakete i oborio tri aviona
U svom izveštaju, novinarka Volstrit žurnala Lara Seligman poziva se na tri izvora upoznata sa početnim rezultatima istrage.
Prema njihovim rečima, u incidentu je učestvovao samo jedan kuvajtski Hornet, koji je ispalio tri rakete i oborio tri američka aviona Strajk Igl.
Srećom, svi članovi posade su preživeli. U izveštaju se navodi da se incident dogodio dok je nekoliko iranskih dronova ulazilo u kuvajtski vazdušni prostor. Jedan od dronova je pogodio bazu i ubio šest Amerikanaca.
Kako je ovo moguće?
Zamena prijateljskih aviona stvarnim pretnjama u složenim i dinamičnim borbenim uslovima nije bez presedana i dešavala se i ranije, uključujući dva slučaja koja su uključivala Kuvajt.
Scenario borbe je posebno zanimljiv i mogao bi da objasni kako su posade uspele da prežive.
Jedan od snimaka prikazuje F-15E kako pada bez vertikalnih stabilizatora i sa zapaljenim motorima.
Iako je ovo katastrofalna šteta, ona se obično ne vidi nakon što ga pogode veće rakete zemlja-vazduh. Tri pada u kojima su svi preživeli ukazuju na pogotke lakog oružja u repni deo aviona.
Istraga se nastavlja
Takođe, da je Hornet koristio pasivno vođene rakete sa toplotnim navođenjem, kao što je AIM-9 Sidewinder, piloti F-15E ne bi znali da su napadnuti do trenutka detonacije. Postoje izuzeci, kao na primer ako je Hornet koristio radar da bi mu pomogao da nađe cilj. Međutim, s obzirom na to da su kuvajtski Horneti u to vreme branili vazdušni prostor od dronova, čak ni radarsko „osvetljenje“ američkih lovaca možda nije ukazivalo na ozbiljnost situacije koja bi nastala.
Istraga ovog bizarnog incidenta sa prijateljskom vatrom je u toku.
