NOVI DETALJI ISTRAGE: Otkriveno ko je srušio tri američka aviona F-15 nad Kuvajtom

P. Đurđević

04. 03. 2026. u 10:02

TRI američka borbena aviona F-15E oborena iznad Kuvajta preksinoć oborio je kuvajtski avion F/A-18 Hornet.

Foto: Printskrin/X/Clash Report

 Dok su početni izveštaji ukazivali na mogući napad sistema protivvazdušne odbrane sa zemlje, novi detalji ukazuju na to da se incident sa „prijateljskom vatrom“ dogodio tokom vazdušne borbe, što je u skladu sa oštećenjima primećenim na jednom od oborenih aviona.

Tvrdnje se trenutno ne mogu nezavisno potvrditi, izveštava Volstrit žurnal.

Kuvajtski lovac ispalio tri rakete i oborio tri aviona

U svom izveštaju, novinarka Volstrit žurnala Lara Seligman poziva se na tri izvora upoznata sa početnim rezultatima istrage.

Prema njihovim rečima, u incidentu je učestvovao samo jedan kuvajtski Hornet, koji je ispalio tri rakete i oborio tri američka aviona Strajk Igl.

Srećom, svi članovi posade su preživeli. U izveštaju se navodi da se incident dogodio dok je nekoliko iranskih dronova ulazilo u kuvajtski vazdušni prostor. Jedan od dronova je pogodio bazu i ubio šest Amerikanaca.

Kako je ovo moguće?

Zamena prijateljskih aviona stvarnim pretnjama u složenim i dinamičnim borbenim uslovima nije bez presedana i dešavala se i ranije, uključujući dva slučaja koja su uključivala Kuvajt.

Scenario borbe je posebno zanimljiv i mogao bi da objasni kako su posade uspele da prežive.

Jedan od snimaka prikazuje F-15E kako pada bez vertikalnih stabilizatora i sa zapaljenim motorima.

Iako je ovo katastrofalna šteta, ona se obično ne vidi nakon što ga pogode veće rakete zemlja-vazduh. Tri pada u kojima su svi preživeli ukazuju na pogotke lakog oružja u repni deo aviona.

Istraga se nastavlja

Takođe, da je Hornet koristio pasivno vođene rakete sa toplotnim navođenjem, kao što je AIM-9 Sidewinder, piloti F-15E ne bi znali da su napadnuti do trenutka detonacije. Postoje izuzeci, kao na primer ako je Hornet koristio radar da bi mu pomogao da nađe cilj. Međutim, s obzirom na to da su kuvajtski Horneti u to vreme branili vazdušni prostor od dronova, čak ni radarsko „osvetljenje“ američkih lovaca možda nije ukazivalo na ozbiljnost situacije koja bi nastala.

Istraga ovog bizarnog incidenta sa prijateljskom vatrom je u toku.

Sva dešavanja o ratu na Bliskom istoku možete pratiti uživo u našem BLOGU.

(Indeks.hr)

