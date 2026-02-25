GORI INTERNET! Najatraktivnija srpska rukometašica provokativnom fotografijom bacila fanove u trans
Rukometašica Sara Garović razočarana je jer nije deo reprezentacije Srbije zbog povrede ramena, pa je to na neobičan način podelila sa fanovima na društvenoj mreži Instagram.
Objavila je fotografiju u dresu reprezentacije, ali crno-belu, uz komentar.
"Brate…Bože, znam da si zauzet…", napisala je Sara, ali i poručila da sledi nastavak.
Ona je bila na prvobitnom spisku selektorke Sandre Kolaković, ali ipak nije sa saigračicama koje su se okupile 23. februara u Kovilovu.
Međutim, Sarina fotografija u dresu Srbije nije jedina koja je privukla pažnju fanova. U fokusu je i seksi fotka, na kojoj su njene gole noge i grudi u prvom planu.
Podsećanja radui, Sara važi za jednu od najatraktivnijih srpskih sportistkinja, pa to zna često da potvrdi na društvenim mrežama. Deli privatne fotografije, pozira u provokativnim i seksi izdanjima, bikiniju što nikoga ne ostavlja ravnodušnim i izaziva brojne reakcije....
Ko je Sara Garović?
U poslednje dve i po godine Sara Garović igra za Crvenu zvezdu sa kojom je bila šampionka Srbije. Zanimljivo kao devojčica obožavala je fudbal. Pre toga, gradila je karijeru u mnogim klubovima. Počela je u Avali i Voždovcu, igrala na dvojnu registraciju za Inđiju.
Potom su usledili beogradski Radnički, Junior, Medicinar iz Šapca i Bekament iz Aranđelovca. Imala je epizode u inostranstvu, gde je igrala u Poljskoj, a onda i u Nemačkoj, gde je sa Borusijom iz Dortmunda ostvarila zapažene uspehe i u klupskim evropskim takmičenjima.
Baš tokom boravka u Poljskoj, kada je imala samo 20 godina, Sara se susrela sa velikim problemima. Klub Kožalin isplaćivao joj je platu "na ruke", a ne preko važeće radne dozvole. Čak su je u klubu terali da igra povređena, a i pogrešno su je lečili, čime su joj ugrozili zdravlje.
Kada je otišla na kratko u Srbiju i vratila se, na aerodromu u Berlinu je zaustavljena i dobila je trajnu zabranu ulaska u zemlje Evropske unije. To joj je praktično onemogućilo nastavak internacionalne karijere. Samim tim, bila je "izbačena" iz inostranog rukometa na duži period.
- Poljaci nisu plaćali porez, pošto Srbija nije zemlja EU, držali su me na crno. Bila sam klinka, otišla sam tamo da igram rukomet, nisam se bavila papirologijom, nisam imala nekog ko stoji iza mene menadžera. I kada sam se vratila posle jednog boravka u Beogradu, Nemci su mi zatvorili granice EU na tri godine i samim tim moj ugovor je ostao zarobljen. Ukratko, u Poljskoj sam se vodila kao turista, a ne profesionalni sportista. Zato sam vraćena u Srbiju, jer nisam provela mesec dana van EU - otkrila je Garovićeva jednom prilikom i dodala:
- Želela sam da tužim Poljake, u tom trenutku je naš Savez trebalo da stane iza mene kao seniorskog reprezentativca, međutim to se nije desilo. Tadašnji predsednik RSS Božidar Đurković je rekao da ne može Savez da se zamera zbog jednog igrača. On je to tako video, a ja sam se osetila izdano, jer od koga ćeš da očekuješ da stane iza tebe, ako ne neko tvoj, što se nije desilo.
Posle tih problema, Sara je odlučila da napravi pauzu. Rodila je, postala majka i posvetila se svom sinu Viktoru, koji sada ima osam godina.
- Roditeljstvo i majčinstvo su nešto najlepše što mi se desilo, nešto fenomenalno. Dosta me izdiglo, ali je i teško, posebno danas, kad svi negde jurcamo i kad imamo klupske obaveze dva puta dnevno, ali uspevam.
Pre nekoliko godina oduševila je Srbiju, kada je javno zaprosila tadašnjeg momka. Sve njene koleginice na utakmicu su izašle u majicama "Da te volim, malo je reći".
- Mladost ludost! Sad sam matora. Stojim iza toga, u tom trenutku sam se tako osećala. Ne mislim da je bilo ništa loše, bila sam zaljubljena, blesava spontano je došlo. Odgovorio je, "da", ali kasnije smo raskinuli. Trebalo je samo da me isprati, ništa drugo. Usledila je ljubomora i kraj. Sada to ne bih ponovila, pustila bih druge da kleče.
