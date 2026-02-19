NAZGUL, OTKUD TI? Otkriveni najnoviji detalji o "vuku" koji je preplašio Hrvaticu na Olimpijskim igrama

Nesvakidašnja situacija na Zimskim olimpijskim igrama dogodila se juče u Milanu i Kortini, kada je tokom timskih kvalifikacija u kros-kantri skijanju pas ušao na stazu i potrčao za takmičarkama.

Svi su pomislili da se radi o vuku, pošto je poprilično ličio na njega, a svoj strah izrazila je i Hrvatica Tena Hadžić, koja je istakla da se uplašila kada ga je videla.

- Prvo sam pomislila da je vuk i da haluciniram zbog naporne trke. Bio je izuzetno velik i dok sam trčala pored njega, plašila sam se da bi me mogao ugristi.

A pas je postao toliko popularan odjednom da su napravili i fotografiju foto-finiša, odnosno trenutka kada je prešao liniju cilja (naslovna fotografija). Ipak, kakva to priča stoji iza svega?

Nazgul je dvogodišnji čehoslovački ovčar koji je pobegao od sopstvenog doma kako bi se takmičio na Zimskim olimpijskim igrama, a ne sa tribina odakle su prvo svi pomislili. Odjednom je odlučio da se uključio u žensku kvalifikacionu trku u kros kantriju i prozujao je pored nekih devojaka.

Najluđe od svega je što izgleda vrlo, vrlo sično vuku, pa je pravo čudo da se niko nije uplašio kada ga je video.

Nakon svega se oglasio i vlasnik.

- Samo je nestao, pobegao od kuće. On je veoma dobar pas, veoma tvrdoglav i veoma sladak- pojasnio je vlasnika Nazgula njegovm nestanak posle kog je završio na stazi.