Košarka

MA, KAKVI PRIJATELJI! Saša Obradović odbrusio Grcima nakon meča u Atini

Новости онлине

13. 02. 2026. u 07:09

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa 92:86 u 28. kolu Evrolige.

МА, КАКВИ ПРИЈАТЕЉИ! Саша Обрадовић одбрусио Грцима након меча у Атини

Foto: ATA images

Posle meča, na konferenciji za novinare trener Saša Obradović izneo je svoje utiske.

- Čestitam Olimpijakosu. Imali smo svoje šanse. Na kraju smo promašili otvorene šuteve. Oni su pogodili neke teške šuteve. Pali smo na malim stvarima tokom meča. Individualna taktika na njihovim šuterima... Dozvolili smo lake šuteve, a oni imaju najbolje šutere. Promašivali smo bacanja. Ovo je tim za Fajnal-for i ako pravite male greške, oni to kažnjavaju. Na kraju smo promašili otvorene šuteve za tri poena i propustili šansu da pobedimo ovaj meč.

Usledila su pitanja, jedno se odnosilo na meč dva bratska kluba, a novinar je pričao o pripremljenosti.

- Kako to mislite, bolje pripremljena ekipa? – upitao je Obradović grčkog novinara.

- Olimpijakos je ove mečeve doživljavao ranije više "prijateljski" – odgovorio je novinar.

Potom je Obradović odgovorio:

- Ne znam kako je to bilo ranije, iako gledam utakmice. Za mene nema prijateljstva kada počne meč. Bratstvo ili ne, želimo da pobedimo u svakoj utakmici. Pokazali smo dobar karakter. Srećan sam zbog toga. U ovakvom porazu ne možeš da budeš razočaran. Moramo da imamo isti pristup i u mečevima koji slede. Želim sreću Olimpijakosu. Iz ovakvih utakmica moramo da učimo da pravimo manje grešaka kako bismo otišli na još veći nivo.

Sledeće pitanje se odnosilo na Kodi Miler-Mekintajera i Tomasa Vokapa.

- Kompletno se slažem. Vokap je godinama duša ovog tima. Uvek pokazuje svoj pečat u odbrani. za nas je to Kodi. on možda igra sezonu karijere. I u ovoj utakmici, ako bi imao 7 i više asistencija imali bismo šansu da pobedimo. Defanzivni plejmejkeri "ubijaju" glavne igrače svojih protvnika. Srećan sam da imam kodija u svom timu - rekao je Obradović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži OSTAVKU AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: Nepovratna i velika šteta je naneta
Svet

0 0

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži "OSTAVKU" AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: "Nepovratna i velika šteta je naneta"

IMENOVANjE Diele za prvog ministra stvorenog veštačkom inteligencijom prošle jeseni izazvalo je međunarodnu pažnju kao inovacija i pokušaj borbe protiv korupcije, ali posle šest meseci glumica Anila Biša, čiji su lik i glas korišćeni da bi Diela "oživela", podnela je tužbu, zahtevajući suspenziju AI ministarke.

12. 02. 2026. u 10:58 >> 12:56

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj
Zločin

0 0

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: "Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj"

MIHAJLO Divac, jedan od najopasnijih kriminalaca devedesetih, bio je strah i trepet u celom Beogradu, nije se plašio i išao je "direktno na cev". Na današnji dan, 12. februara, pre 31 godine u Beogradu je ubijen jedan od najopasnijih kriminalaca tog vremena Mihajlo Divac (28). Stradao je ispred hotela "Putnik" od metka u leđa. Preživeo je sve i svašta, uključujući i hice u stomak i eksploziju bombe, a likvidiran je u 28. godini zbog - mrkog pogleda.

12. 02. 2026. u 21:24

VETAR JE NA TRI JERARHA DUVAO S JUGA: Sada je jasno - eko kakvo nas vreme čeka u 2026. po narodnom verovanju
Društvo

0 0

VETAR JE NA TRI JERARHA DUVAO S JUGA: Sada je jasno - eko kakvo nas vreme čeka u 2026. po narodnom verovanju

NARODNA verovanja vezana za praznik Sveta tri jerarha - Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Grigorija Bogoslova - oduvek su imala posebno mesto u srpskoj tradiciji. Iako je reč o velikim učiteljima Crkve koji simbolizuju slogu, mudrost i jedinstvo, u narodu se njihov dan posmatrao i kao svojevrsni pokazatelj kakva će godina biti.

12. 02. 2026. u 16:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MALTRETIRALA ME JE Pevačica udarila na Karleušu: Mnogi su propatili

"MALTRETIRALA ME JE" Pevačica udarila na Karleušu: "Mnogi su propatili"