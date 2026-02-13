MA, KAKVI PRIJATELJI! Saša Obradović odbrusio Grcima nakon meča u Atini

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa 92:86 u 28. kolu Evrolige.

Foto: ATA images

Posle meča, na konferenciji za novinare trener Saša Obradović izneo je svoje utiske.

- Čestitam Olimpijakosu. Imali smo svoje šanse. Na kraju smo promašili otvorene šuteve. Oni su pogodili neke teške šuteve. Pali smo na malim stvarima tokom meča. Individualna taktika na njihovim šuterima... Dozvolili smo lake šuteve, a oni imaju najbolje šutere. Promašivali smo bacanja. Ovo je tim za Fajnal-for i ako pravite male greške, oni to kažnjavaju. Na kraju smo promašili otvorene šuteve za tri poena i propustili šansu da pobedimo ovaj meč.

Usledila su pitanja, jedno se odnosilo na meč dva bratska kluba, a novinar je pričao o pripremljenosti.

- Kako to mislite, bolje pripremljena ekipa? – upitao je Obradović grčkog novinara.

- Olimpijakos je ove mečeve doživljavao ranije više "prijateljski" – odgovorio je novinar.

Potom je Obradović odgovorio:

- Ne znam kako je to bilo ranije, iako gledam utakmice. Za mene nema prijateljstva kada počne meč. Bratstvo ili ne, želimo da pobedimo u svakoj utakmici. Pokazali smo dobar karakter. Srećan sam zbog toga. U ovakvom porazu ne možeš da budeš razočaran. Moramo da imamo isti pristup i u mečevima koji slede. Želim sreću Olimpijakosu. Iz ovakvih utakmica moramo da učimo da pravimo manje grešaka kako bismo otišli na još veći nivo.

Sledeće pitanje se odnosilo na Kodi Miler-Mekintajera i Tomasa Vokapa.

- Kompletno se slažem. Vokap je godinama duša ovog tima. Uvek pokazuje svoj pečat u odbrani. za nas je to Kodi. on možda igra sezonu karijere. I u ovoj utakmici, ako bi imao 7 i više asistencija imali bismo šansu da pobedimo. Defanzivni plejmejkeri "ubijaju" glavne igrače svojih protvnika. Srećan sam da imam kodija u svom timu - rekao je Obradović.