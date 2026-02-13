IRANSKA TV OBJAVILA SPISAK "ZA ODSTREL" IZRAELSKIH ZVANIČNIKA: I Netanjahu na crnoj listi
DRŽAVNA iranska televizija Ofogh emitovala je "listu za odstrel" sedam izraelskih zvaničnika, uključujući premijera Izraela Benjamina Netanijahua, uz prikaz njihovih lica na kojima se nalaze mete, javlja Tajms of Izrael.
Na spisku se, pored Netanjahua, nalaze direktor izraelske obaveštajne agencije Mosad David Barnea, ministar odbrane Izrael Kac, šef Generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Ejal Zamir, komandant Vazduhoplovstva Tomer Bar, direktor vojnih obaveštajnih službi Šlomi Binder i šef Operativnog direktorata Icik Kohen.
Kako se vidi na snimku, prikazani su likovi izraelskih zvaničnika sa slikom meta preko njihovih lica Voditelj programa u emisiji je na hebrejskom jeziku rekao - Odredićemo vreme vaše smrti, čekajte Ababil - aludirajući na iranski dron Ababil.
Ovaj potez dolazi dok Teheran vodi pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu kako bi se izbegao potencijalni sukob između dve sile.
SAD i Iran održali su prve pregovore prošlog petka u Omanu, dok centralna tačka spora dve države ostaje iransko obogaćivanje uranijuma.
Vašington je takođe želeo da se u pregovore uključe iranski raketni program i podrška oružanim grupama u regionu, ali Teheran kategorički odbija pregovore o pitanjima izvan nuklearnog programa.
