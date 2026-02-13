SRAMOTA! Zvezda brutalno pokradena u Atini (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ekipe Olimpijakosa u okviru 28. kola Evrolige, rezultatom 92:86.

FOTO: Ataimages

Ekipa sa Malog Kalemegdana nije uspela da napravi iznenađenje u Pireju, iako su tokom većeg dela susreta bili ravnopravan rival, utisak je da je malo više koncentracije u završnici moglo da donese još neizvesniji finiš. A čini se da su i arbitri umešali svoje prste.

Naime, meč se obeležile i brojne, u najmanju ruku, diskutabilne sudijske odluke, a jedna takva dogodila se u samom finišu.

Kodi Miler-Mekintajer je promašio trojku, nakon toga je Saša Vezenkov izbacio loptu u aut, ali su arbitri dosudili loptu za domaće procenivši da je Čima Moneke imao poslednji kontakt.

Da li je Zvezda pokradena u Pireju? pic.twitter.com/v8vfBPxMQv — FantomBeograda (@FantomBeograda) February 12, 2026

Otišli su da gledaju snimak, čitava dvorana je videla da je Bugarin poslednji dirao loptu, ali je sudijski trojac i pored toga poklonio loptu grčkim crveno-belima. Iz dobijene lopte, Vezenkov je pogodio gotovo nemoguću trojku, čime je osigurao pobedu svom timu (88:81).