Košarka

SRAMOTA! Zvezda brutalno pokradena u Atini (VIDEO)

Новости онлине

13. 02. 2026. u 05:20

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ekipe Olimpijakosa u okviru 28. kola Evrolige, rezultatom 92:86.

СРАМОТА! Звезда брутално покрадена у Атини (ВИДЕО)

FOTO: Ataimages

Ekipa sa Malog Kalemegdana nije uspela da napravi iznenađenje u Pireju, iako su tokom većeg dela susreta bili ravnopravan rival, utisak je da je malo više koncentracije u završnici moglo da donese još neizvesniji finiš. A čini se da su i arbitri umešali svoje prste. 

Naime, meč se obeležile i brojne, u najmanju ruku, diskutabilne sudijske odluke, a jedna takva dogodila se u samom finišu.

Kodi Miler-Mekintajer je promašio trojku, nakon toga je Saša Vezenkov izbacio loptu u aut, ali su arbitri dosudili loptu za domaće procenivši da je Čima Moneke imao poslednji kontakt.

Otišli su da gledaju snimak, čitava dvorana je videla da je Bugarin poslednji dirao loptu, ali je sudijski trojac i pored toga poklonio loptu grčkim crveno-belima. Iz dobijene lopte, Vezenkov je pogodio gotovo nemoguću trojku, čime je osigurao pobedu svom timu (88:81).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži OSTAVKU AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: Nepovratna i velika šteta je naneta
Svet

0 0

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži "OSTAVKU" AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: "Nepovratna i velika šteta je naneta"

IMENOVANjE Diele za prvog ministra stvorenog veštačkom inteligencijom prošle jeseni izazvalo je međunarodnu pažnju kao inovacija i pokušaj borbe protiv korupcije, ali posle šest meseci glumica Anila Biša, čiji su lik i glas korišćeni da bi Diela "oživela", podnela je tužbu, zahtevajući suspenziju AI ministarke.

12. 02. 2026. u 10:58 >> 12:56

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MERKUR IM STVARA IZVANREDNE PRILIKE: Talas snažne energije donosi obilje i sreću za ova četiri horoskopska znaka

MERKUR IM STVARA IZVANREDNE PRILIKE: Talas snažne energije donosi obilje i sreću za ova četiri horoskopska znaka