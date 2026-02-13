SRAMOTA! Zvezda brutalno pokradena u Atini (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ekipe Olimpijakosa u okviru 28. kola Evrolige, rezultatom 92:86.
Ekipa sa Malog Kalemegdana nije uspela da napravi iznenađenje u Pireju, iako su tokom većeg dela susreta bili ravnopravan rival, utisak je da je malo više koncentracije u završnici moglo da donese još neizvesniji finiš. A čini se da su i arbitri umešali svoje prste.
Naime, meč se obeležile i brojne, u najmanju ruku, diskutabilne sudijske odluke, a jedna takva dogodila se u samom finišu.
Kodi Miler-Mekintajer je promašio trojku, nakon toga je Saša Vezenkov izbacio loptu u aut, ali su arbitri dosudili loptu za domaće procenivši da je Čima Moneke imao poslednji kontakt.
Otišli su da gledaju snimak, čitava dvorana je videla da je Bugarin poslednji dirao loptu, ali je sudijski trojac i pored toga poklonio loptu grčkim crveno-belima. Iz dobijene lopte, Vezenkov je pogodio gotovo nemoguću trojku, čime je osigurao pobedu svom timu (88:81).
