KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA SRETENJE: Stiže obrt kom se nismo nadali
METEOROLOG Nedeljko Todorović izjavio je da se u nedelju, 15. februara, očekuje promena vreme, biće kiše, snega i u nižim predelima i niske temperature.
U Srbiji u petak prolazno naoblačenje sa kišom, na višim planinama sa snegom. Na severu Vojvodine suvo, tokom dana i pretežno sunčano. Prema kraju dana u svim predelima razvedravanje. Duvaće severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 7°C, na istoku Srbije do 1°C, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni.
U Beogradu u petak slaba kiša, a prema kraju dana razvedravanje. Duvaće severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 11°C.
Do kraja meseca biće veoma promenljivo vreme, najavljuje Todorović.
Meteorolog je izjavio da će nakon današnjeg toplijeg dana do kraja februara biti veoma promenljivo vreme – toplo, hladno, oblačno, sa kišom i snegom na planinama.
- Kiše će najviše biti u petak i subotu popodne, kao i u nedelju veći deo dana, kada će doći do zahlađenja za skoro deset stepeni, pa će snega biti i u nižim predelima - ističe Todorović.
Dodaje da će u nedelju, 15. februara, za praznik Sretenje duvati i jak severozapadni vetar, odnosno biće hladan dan sa prosečnom temperaturom od četiri do pet stepeni, dok će ujutru biti slab mraz, sa temperaturom oko nula stepeni.
U Srbiji danas toplije, ali u košavskom području i dalje vetrovito. Najniža temperatura biće minus dva stepena, a najviša do 16 stepeni.
