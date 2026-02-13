A NAKON PORAZA U ATINI! Reagovao predsednik Crvene zvezde i objasnio sve
IGRALA je Zvezda junački u Atini, ali nije mogla protiv Olimpijakosa koji je imao vetar sa leđa u vidu sudijske trojke. Na kraju su Grci slavili 92:86.
Nisu u taboru srpskog tima bili zadovoljni arbitrima. A nakon meča predsednik crveno-belih Željko Drčelić u izjavi za "Meridian Sport" je poručio:
- Teško je boriti se protiv “viših sila”, čak i ekipi kakva je naša. Sve čestitke našim igračima na prikazanom na terenu - rekao je Željko Drčelić.
Zvezda je sada na učinku 16-12, dok je Olimpijakos upisao 18 pobedu uz devet poraza.
U Evroligi sada sledi pauza zbog nacionalnih kupova, a u narednom kolu 25. februara Crvena zvezda dočekuje Efes.
