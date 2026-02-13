Košarka

A NAKON PORAZA U ATINI! Reagovao predsednik Crvene zvezde i objasnio sve

Новости онлине

13. 02. 2026. u 05:46

IGRALA je Zvezda junački u Atini, ali nije mogla protiv Olimpijakosa koji je imao vetar sa leđa u vidu sudijske trojke. Na kraju su Grci slavili 92:86.

А НАКОН ПОРАЗА У АТИНИ! Реаговао председник Црвене звезде и објаснио све

FOTO: M. Vukadinović

Nisu u taboru srpskog tima bili zadovoljni arbitrima. A nakon meča predsednik crveno-belih Željko Drčelić u izjavi za "Meridian Sport" je poručio: 

- Teško je boriti se protiv “viših sila”, čak i ekipi kakva je naša. Sve čestitke našim igračima na prikazanom na terenu - rekao je Željko Drčelić.

Zvezda je sada na učinku 16-12, dok je Olimpijakos upisao 18 pobedu uz devet poraza.

U Evroligi sada sledi pauza zbog nacionalnih kupova, a u narednom kolu 25. februara Crvena zvezda dočekuje Efes.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MERKUR IM STVARA IZVANREDNE PRILIKE: Talas snažne energije donosi obilje i sreću za ova četiri horoskopska znaka

MERKUR IM STVARA IZVANREDNE PRILIKE: Talas snažne energije donosi obilje i sreću za ova četiri horoskopska znaka