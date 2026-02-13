TI SI NAŠ KRALJ! Nikola Topić posle borbe sa rakom debitovao za NBA šampiona (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Topić u petak ujutru zabeležio je prve minute u dresu Oklahome u NBA ligi, a njegov tim izgubio je na domaćem terenu od Milvoki Baksa 110:93.

Foto: AP

Naime, prethodne noći iz Amerike stigla je najava da bi najtalentovaniji srpski košarkaš, kome je prošle godine otkriven rak testisa, mogao napokon da zaigra u NBA ligi. To se u petak ujutru obistinilo, pošto je supertalentovani plejmejker, nakon što se izlečio od opake bolesti, zakoračio na teren i postigao svoje prve poene u najjačoj ligi na svetu.

Topić je na terenu proveo nešto više od 12 minuta, a postigao je dva poena - u pitanju je bio šut sa distance. Imao je jednu asistenciju i jedan skok, uz dva promašena šuta za tri poena, ali sve ovo je, što bi se reklo - zagrevanje.

Nikola Topić comes off the screen & shoots the mid-range pull-up for his first NBA basket. pic.twitter.com/w1KM3ycwCe — Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) February 13, 2026

Bilo je sjajno videti Nikolu napokon na terenu u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, ako se zna kroz šta je prolazio ovaj momak u poslednje dve godine. Imao je tešku povredu kolena, zbog koje je propustio čitavu sezonu, a nakon duge pauze borio se za minute u prvom timu Oklahome kroz Letnju NBA ligu i razvojnu ligu. U nameri da postane prvotimac aktuelnog NBA šampiona nakratko ga je usporila opaka bolest, koju je pobedio.

Zanimljivo, u pomenutom meču Oklahome i Milvokija na terenu nisu bili ni Šej Gildžes-Aleksander sa jedne, ni Janis Adetokumbo sa druge strane. U njihovom odsustvu, najefikasniji su bili Usman Dijeng sa 19 i Ej Džej Grin sa 17 u redovima Milvokija, dok su se sa druge strane istakli Ajzea Džo sa 17 poena i Čet Holmgren sa 16.