OBJAVLJENI NAJNOVIJI PODACI: Broj prijava za legalizaciju sve veći kako se približava istek roka - Do jutros 1.435.318

Foto: Srna

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infarastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do jutros u 7.30 časova podneto 1.435.318 prijava za upis bespravnih objekata na osnovu zakona "Svoj na svome" i istakla da je broj prijava sve veći kako se približava istek roka za prijavu, a to je 5. februar.

Ministarka je za RTS rekla da će za za građane koji do tada nisu podneli prijavu za upis iz opravdanih razloga aplikacija ostati otvorena do 24. oktobra.

Sofronijević je navela da prijavljivanje ide na način kako je država to i planirala i da ćemo u toku dana ili sutra imati verovatno oko milion i po prijava, bez objekata koji su u javnoj svojini jedinica lokalnih samouprava, autonomnih pokrajina i Republike Srbije, odnosno preduzeća čiji je osnivač opština, autonomna pokrajina ili Republika.

Dodala je da se broj prijava približava realnom broju objekata koji su podobni za upis prema ovom zakonu i navela da je ukupno 4,8 miliona objekata evidentirano, ali da među njima ima i kontejnera, nadstrešnica i objekata koji nisu predmet upisa po ovom zakonu.

Sofronijević je izrazila nadu da će do 5. februara, kada ističe rok za prijavljivanje, biti prijavljen približan broj svih objekata koji mogu biti predmet upisa po ovom zakonu. Odgovarajući na pitanje da li je broj prijava premašio očekivanja države, Sofronijević je rekla da je veliki odziv bio očekivan, ali da je, kako se približava istek roka za upisivanje, broj prijava sve veći.

Navela je da je prvog dana prijavljivanja bilo 4.000 prijava, a za vikend preko 80.000 prijava. Građani su najviše prijava podneli u opštinama - čak 47 odsto, a 43 odsto prijava za upis podneto je onlajn.

Sofronijevićeva je izrazila uverenje da će do isteka roka, 5. februara za najveći broj objekata koji su predmet upisa biti podneta prijava. Navela je da 5. februara ističe rok i da produženja roka neće biti, ali da će za građane koji do tada nisu podneli oprijavu za upis iz opravdanih razloga aplikacija ostati otvorena do 24. oktobra.

- Produžetka roka neće biti, to je do 5. februara i ostaje mesec dana, do 5. marta za ulaganje prigovora, ali je zakon propisao za građane i pravna lica koji iz opravdanih razloga nisu uspeli da prijave, aplikacija će ostati otvorena do 24. oktobra - navela je Sofronijević.

Prema njenim rečima, u zakonu nije taksativno navedeno koji su to opravdani razlozi, ali postoji ustaljena sudska i upravna praksa. "To može biti bolest, povreda, smrt ili bolest člana uže porodice, viša sila, neki tehnički razlozi i svi drugi opravdani razlozi za koje stranka nije skrivila i dostavi o tome dokaz", objasnila je ministarka.