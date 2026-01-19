A NAKON SENZACIJE! Evo kako sve Srbija može u narednu fazu Evropskog prvenstva

Rukometaši Srbije večeras od 18 časova igraju protiv Austrije u utakmici koja direktno odlučuje o plasmanu u drugu fazu Evropskog prvenstva i koju mnogi već nazivaju najvažnijim duelom ove generacije.

FOTO: Profimedia

Posle senzacionalne pobede nad Nemačkom rezultatom 30:27, srpski tim se vratio u igru za prolaz, iako je turnir otvorio porazom od Španije. Prema rasporedu takmičenja druga faza počinje 22. januara, a igraće se u gradovima domaćinima Malmeu i Herningu.

Situacija u grupi je izuzetno složena i prepuna kalkulacija, ali je računica za reprezentaciju Srbije najjednostavnija. Pobeda nad Austrijom garantuje prolaz dalje bez obzira na ishod drugog meča.

Međutim,"orlovi" mogu da nastave takmičenje čak i u slučaju da izgubi od Austrijanaca. Prema proračunima koje nudi “Balkan Handball”, postoje četiri scenarija koji Srbiju vode dalje.

Srbija ide dalje ako…

1) Pobedi Austriju

2) Odigra nerešeno sa Austrijom, a Nemačka ne pobedi (odigra nerešeno ili izgubi od Španije)

3) Izgubi od Austrije sa najviše dva gola razlike, a Nemačka izgubi

4) Izgubi od Austrije sa tri gola razlike, ali postigne 28 golova, a da Nemačka pritom izgubi

FOTO: Profimedia

Ukoliko srpski rukometaši zabeleže pozitivan rezultat protiv Austrije, plasiraće se u I grupu.

Tu će učestvovati šest timova, a Srbija će igrati još četiri duela. Dva prvoplasirana tima I grupe direktno će u polufinale, dok će treća reprezentacija na tabeli igrati utakmicu za peto mesto.

Dueli ove faze takođe će se odigrati u Hernigu, a u slučaju da Srbija bude nastupila u ovoj fazi – igraće u četvrtak 22. januara.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu