A NAKON SENZACIJE! Evo kako sve Srbija može u narednu fazu Evropskog prvenstva
Rukometaši Srbije večeras od 18 časova igraju protiv Austrije u utakmici koja direktno odlučuje o plasmanu u drugu fazu Evropskog prvenstva i koju mnogi već nazivaju najvažnijim duelom ove generacije.
Posle senzacionalne pobede nad Nemačkom rezultatom 30:27, srpski tim se vratio u igru za prolaz, iako je turnir otvorio porazom od Španije. Prema rasporedu takmičenja druga faza počinje 22. januara, a igraće se u gradovima domaćinima Malmeu i Herningu.
Situacija u grupi je izuzetno složena i prepuna kalkulacija, ali je računica za reprezentaciju Srbije najjednostavnija. Pobeda nad Austrijom garantuje prolaz dalje bez obzira na ishod drugog meča.
Međutim,"orlovi" mogu da nastave takmičenje čak i u slučaju da izgubi od Austrijanaca. Prema proračunima koje nudi “Balkan Handball”, postoje četiri scenarija koji Srbiju vode dalje.
Srbija ide dalje ako…
1) Pobedi Austriju
2) Odigra nerešeno sa Austrijom, a Nemačka ne pobedi (odigra nerešeno ili izgubi od Španije)
3) Izgubi od Austrije sa najviše dva gola razlike, a Nemačka izgubi
4) Izgubi od Austrije sa tri gola razlike, ali postigne 28 golova, a da Nemačka pritom izgubi
Ukoliko srpski rukometaši zabeleže pozitivan rezultat protiv Austrije, plasiraće se u I grupu.
Tu će učestvovati šest timova, a Srbija će igrati još četiri duela. Dva prvoplasirana tima I grupe direktno će u polufinale, dok će treća reprezentacija na tabeli igrati utakmicu za peto mesto.
Dueli ove faze takođe će se odigrati u Hernigu, a u slučaju da Srbija bude nastupila u ovoj fazi – igraće u četvrtak 22. januara.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
USTAŠKA POSLA! Hrvati zgrozili ceo svet na Evropskom prvenstvu
19. 01. 2026. u 06:25
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
FENOMENALNE VESTI IZ AMERIKE! Nikola Jokić je razlog za radost Srbije!
Nikola Jokić je razlog što su najnovije vesti iz NBA lige - sjajne za sve ljubitelje košarke iz Srbije
19. 01. 2026. u 20:49
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)