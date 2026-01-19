Ostali sportovi

ŠAMAR HRVATIMA! Evo kako su reagovali nakon zabrane ustaških pesama na Evropskom prvenstvu

Новости онлине

19. 01. 2026. u 09:37

NE stišava se bura!

Foto: Profimedia

Podsećanja radi, rukometna reprezentacija Hrvatske našla se u centru skandala na Evropskom prvenstvu u švedskom gradu Malme, nakon što je na njihov zahtev sa razglasa puštena pesma kontroverznog pevača Marka Perkovića Tompsona.

Švedski list "Aftonbladet" izvestio je da je ovaj potez izazvao burne reakcije, s obzirom na to da je Tompson poznat po promociji neonacizma i ustaštva, zbog čega su mu nastupi zabranjeni u više evropskih zemalja.

Evropska rukometna federacija (EHF) potvrdila je za švedski list da je hrvatska delegacija insistirala na puštanju sporne pesme, ali i naglasila da se takav incident neće ponoviti.

- Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže. Pesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila deo zvanične plejliste za utakmicu. Sve liste pesama su pre početka prvenstva prošle proveru tima za zabavu i samog EHF-a - saopštio je EHF.

Foto: Printskrin

 

Hrvatima je žestoko zasmetala zabrana ustaških pesama Marka Perkovića Tompsona. Pa se mediji i sajtovi u komšiluku bave pisanjem srpskim medija i ovaj potez EHF-a smatraju kao sraman. 

