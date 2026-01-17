ŠPANIJA LAKO SA AUSTRIJOM: Pobeda "furije" ne odgovara rukometašima Srbije

RUKOMETNA reprezentacija Španije pobedila je ove subote u Herningu selekciju Austrije rezultatom 30:25 (19:12) u meču 2. kola grupe A Evropskog prvenstva.

FOTO: Profimedia

Trijumf "furije" ne odgovara selekciji Srbije koja sad mora da pobedi Nemačku ukoliko želi da ostane u trci za plasman u narednu fazu.

Najefikasniji u reprezentaciji Španije bili su Aleiš Gomez Abeljo i Imanol Garsijandija sa po četiri gola. Kod Austrije istakao se Tobijas Vagner sa šest pogodaka.

Rukometaši Srbije i Nemačke sastaće se večeras od 20.30 časova u drugom kolu grupe A. Ovaj duel možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Španija sad ima četiri boda u grupi A, Nemačka ima dva, dok su Srbija i Austrija bez bodova.

U poslednjem, trećem kolu grupe A, 19. januara, igraće: Srbija - Austrija (18 časova) i Nemačka - Španija (20.30).

Plasman u narednu fazu takmičenja izboriće dve najbolje reprezentacije u grupi.

