ŠPANIJA LAKO SA AUSTRIJOM: Pobeda "furije" ne odgovara rukometašima Srbije

Танјуг

17. 01. 2026. u 20:28

RUKOMETNA reprezentacija Španije pobedila je ove subote u Herningu selekciju Austrije rezultatom 30:25 (19:12) u meču 2. kola grupe A Evropskog prvenstva.

FOTO: Profimedia

Trijumf "furije" ne odgovara selekciji Srbije koja sad mora da pobedi Nemačku ukoliko želi da ostane u trci za plasman u narednu fazu.

Najefikasniji u reprezentaciji Španije bili su Aleiš Gomez Abeljo i Imanol Garsijandija sa po četiri gola. Kod Austrije istakao se Tobijas Vagner sa šest pogodaka.

Rukometaši Srbije i Nemačke sastaće se večeras od 20.30 časova u drugom kolu grupe A. Ovaj duel možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Španija sad ima četiri boda u grupi A, Nemačka ima dva, dok su Srbija i Austrija bez bodova.

U poslednjem, trećem kolu grupe A, 19. januara, igraće: Srbija - Austrija (18 časova) i Nemačka - Španija (20.30).

Plasman u narednu fazu takmičenja izboriće dve najbolje reprezentacije u grupi.

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu
VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

17. 01. 2026. u 20:16

