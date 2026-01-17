ČUDESNA SRBIJA SRUŠILA NEMAČKU: "Orlovi" nestvarnim preokretom ostvarili veliku pobedu na Evropskom prvenstv

KAKVA igra i kakava pobeda rukometaša Srbije na Evropskom prvenstvu. Naša reprezentacije je savladala Nemačku posle nestvarnog preokreta sa 29:27 (13:17).

Verovatno je malo ko mogao da očekuje da će "orlovi" srušiti aktuelnog olimpijskog vicešampiona. Ipak, verovali su oni koji najviše trebaju - igrači!

Fantastično je utakmicu spremio selektor naše selekcije Raul Gonzales. "Panceri" su bili u šoku i na kraju su morali da čestatiju Srbiji na zasluženoj pobedi.

Nisu "orlovi" dobro ušli u meč. Rival je koristio greške i to mu je omogućilo da na veliku pauzu od sa +4 - 13:17. No, u drugom poluvremenu na teren su izašli ratnici rešeni da naprave veliki preokret i to su uspeli da urade.

Drugo poluvreme: Srbija - Nemačka 30:27

60' - Kraj utakmice!

58' - Pogađa Kojadinović za velikih plus dva - 27:25. Sedmerac i iskuljčenje za Nemanju Ilića. Velika šteta. Cerbe je promašio ceo gol.

57' - Vodi Srbija nakon pogotka Mijajla Marsenića. Neverovatno je šta je uradio selektor Nemačke. Zatražio je tajm-aut u situaciji kad je Knor skočio na šut. Postigao je gol, ali on ne važi.

55' - Nemanja Ilić koristi sedmerac i Srbija ima igrača više - 25:25. Milosavljen je zaustavio Uščins.

53' - Još jedan sedmerac je realizovao Lukas Cerbe - 24:25. Srbije nije iskoristila napad za izjednačenje.

52' - Preokrenula je rezultat Nemačka posle novog gola Uščinsa i serije 3:0. Važan gol postiže Kojadinović. Ne predaje se Srbija.

51' - Podigao se na šut Šlurof i pogodio je. Ništa tu nije mogao da uradi Milosavljev. Ovo je bio njegov peti gol na meču - 23:23.

50' - Dosta sreće imao je Cerbe. Zamalo da mu Milosavljev odbrani sedmerac. "Orlovi" imaju igrača manje. "Panceri" su postigli gol posle više od šest minuta.

49' - Evo gola Nemanje Ilića i Srbija prvi put ima dva gola prednosti na ovoj utakmici - 23:21.

47' - Srbija vodi posle pogotka Kukića. Sjajno drugo poluvreme "orlova" - 22:21. Na drugoj strani promašio je Uščins.

46' - Volf je odbrani sedmerac Vanji Iliću. Bravo, Stefane. Dodić je pogodio i bez promašaja je - 4/4.

43' - Šteta propustili su "orlovi" priliku da povedu i to je na drugoj strani kaznio Uščins da vrati vođstvo Nemačkoj - 20:21.

41' - Izjednačila je Srbija nakon novog gola Vorkapića. Morao je tajm-autom da reaguje selektor Nemačke Alfi Gislason - 20:20.

38' - Kakav gol Stefana Dodića - 17:19. Na gol minusa je stigla Srbija. Ipak, brzo je plus dva vratio Uščins - 18:20.

36' - Vukašin Vorkapić je opet pogodio. Srbija je dobro otvorila drugo poluvreme - 16:18. Bomba Knora i opet je +3 - 16:19 za "pancere".

32' - Prvi gol u drugom poluvremenu postigao je Kojadinović. Nemci su dva puta pogodili okvir gola.

Prvo poluvreme: Srbija - Nemačka 13:17

30' - Opet se na šut podigao Šlurof i sa +4 - 13:17 "panceri" idu na pauzu.

29' - Neverovatan gol postigoa je Šlurof - 13:16. Marsenić je pogodio prečku i propustio priliku da smanji razliku i potom je stigla kazna.

24' - Još jednom pogađa Pešmalbek - 12:13. Sudije su napravile veliku grešku što nisu dosudile sedmerac za našu selekciju. Na drugoj strani je potom pogodio Uščins.

20' - Kakav let Vorkapića. Ništa tu nije mogao da uradi protivnički golman - 9:11. Pogađa Vanja Ilić sa sedam metara i vraća se Srbija - 10:11.

18' - Ide Nemačka na tri razlike. Zemper je probio i savladao Milosavljeva. Lako je rival došao do osetnije prednosti - 8:11.

15' - Dobar prodor Knora korz sredinu i njegov novi gol i novo vođstvo "pancera" - 8:9.

12' - Prvi put jedna reprezentacija ima dva gola prednosti, a to je Nemačka. Zemper je postigao gol - 5:7. Ipak, Srbija je ekspresno izjednačila, pošto je Pešmalbek ukrao loptu i lako pogodio gol rivala - 7:7.

11' - Upisao se i Dragan Pešmalbek. Sa pozicije pivota se izborio za dobru poziciju i bio je precizan - 5:5. Uzvraća Nemačka pogotkom i ponovo vodi - 5:6.

8' - Razbranio se Milosavljev. Zaustavio je udarac Cerbea i upisao već četvrtu odbranu od starta utakmice.

7' - Sjajan napad naše selekcije i drugi gol Vukašina Vorkapića - 4:4.

6' - Već druga greška Srbija. Nemci to koriste da lako pogode u kontri. Opet je Knor bio precizan - 3:4.

2' - "Orlovi" su izjednačili, a na drugoj strani je Dejan Milosavljev upisao prvu odbranu na utakmici. Vodi naša reprezentacija nakon pogotka Vorkapića, ali brzo je na drugoj strani pogodio Knor - 2:2.

1' - Prvi napad Srbija nije iskoristila, a Nemačka svoj jeste. Na krilu je ostao sam Cerbe i nije mu bilo teško da postigne gol - 0:1.

Uoči meča:

"Orlovi" su takmičnje započeli porazom od Španije (27:29) i duel sa "pancerima" je jako važan u borbi za plasman u narednu fazu.

Nemačka je favorit, ali naša selekcije je i u susretu sa "furijom" u određenim periodima utakmice pokazala kvalitetnu igru.

Posle prvog kola Španija i Nemačka imaju po dva boda, dok su Srbija i Austrija bez bodova.

