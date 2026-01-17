"MANDA JE NAJBOLJI IGRAČ NA SVETU"! Dedović: Privilegovani smo da možemo...
Vaterpolista Srbije Nikola Dedović rekao je pred meč protiv Mađarske da je za "delfine" najvažnije da odigraju dobro u odbrani.
Izabranici Uroša Stevanovića su u petak uveče pobedili Francusku (14:10), a sutra od 20 i 30 igraju protiv Mađarske. Na tebeli polufinalne grupe E Mađarska je prva sa devet bodova, a Srbija druga sa osam, a s obzirom da u polufinale idu dve prvoplasirane selekcije, jasno je da utakmica ima ogroman značaj.
- Odigrali smo jako dobro protiv Francuske. Fizički zahtevna utakmica. Oni su podmalili tim. Ispoštovali smo dogovor koji smo pripremili i odigrali kako smo zamislili - rekao je Dedović.
On je naveo da je svestan kvaliteta mađarske selekcije.
- Ekipa koja je do sad pobedila sve utakmice. Sigurno da su veoma agresivni i motivisani. Do nas je da se pripremimo, organizujemo i probamo da uradimo isti posao kao i protiv Francuske - istakao je Dedović.
On je dodao da Mađarska ima ogroman napadački potencijal.
- Za nas je najbitnije da odigramo dobro u odbrani. Svi se poznajemo jako dobro. Duži niz godina igramo jedni protiv drugih, znamo njihove kvalitete. Iz odbrane crpimo snagu i koristimo je u napadu - dodao je Dedović.
Srbija bi pobedom obezbedila plasman u polufinale i pre poslednjeg kola.
- Svi nešto govore o sistemu takmičenja, da nemamo pravo na kiks. Za ovo je nas četvrtfinalna utakmica. Jasno je da pobedom ostvarujemo prolazak u polufinale, znamo šta nosi. Nije prvi put da igramo takve utakmice - naveo je Dedović.
Na sutrašnjem meču "delfini" će biti jači za Dušana Mandića koji je odradio dva meča suspenzije.
- Manda je najbolji igrač na svetu. Svi smo zdravi. Ogroman plus za nas. Verujem da će on biti motivisan da igra protiv saigrača iz kluba - istakao je Dedović.
Za kraj, Dedović je pozvao navijače da u što većem broju dođu u Arenu.
- Mislim da smo privilegovani da imamo mogućnost da igramo u našem gradu, našoj državi i pred našom publikom. Igrač više su za nas, pozivam navijače da bude puna Arena - zaključio je Dedović.
