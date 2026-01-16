HRVATI PRIMILI NEVIĐENI GOL: Grk brutalnim pogotkom zapalio Beogradsku arenu (VIDEO)
Na utakmici Grčke i Hrvatske, kada su Heleni vodili 10:8, "barakude" su doživele nešto što se retko viđa.
Na tri i po minuta pre poslednjeg zvižduka, činilo se da se momentum potpuno premešta na stranu Hrvatske.
Usledio je pogodak iz peterca za 10:9, a rival je dobio priliku da napadne.
Tada je odgovornost preuzeo Stelijanos Argeropulos, koji je u presudnom trenutku postigao gol koji je izazvao erupciju na tribinama i ostavio protivnika bez odgovora.
Pogodak je usledio u situaciji sa igračem manje i pokazao se kao ključan za konačan ishod.
Argeropulos dobro poznaje veliki broj hrvatskih reprezentativaca, s obzirom na to da je ranije nastupao za Jug iz Dubrovnika, dok je od 2022. godine član Ferencvaroša.
Grčka je slavila sa 11:10, pri čemu se ispostavilo da je upravo ovaj pogodak bio odlučujući u borbi za pobedu.
