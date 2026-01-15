Ostali sportovi

POSLE SJAJNE 2025: Proglašeni najbolji bokseri i bokserke Srbije

Новости онлине

15. 01. 2026. u 21:19

Reprezentativka Sara Ćirković proglašena je za najbolju srpsku bokserku u seniorskoj konkurenciji u 2025. godini, dok je reprezentativac Rastko Simić izabran za najboljeg seniora, saopštio je danas Bokserski savez Srbije (BSS).

ПОСЛЕ СЈАЈНЕ 2025: Проглашени најбољи боксери и боксерке Србије

FOTO: Bokserski savez Srbije

BSS je za najboljeg mladog boksera u 2025. godini izabrao Pavla Popović. Najbolji klub u muškoj konkurenciji je Sombor, a za najbolji meč u prošloj godini je izabran duel između Almira Memića i Jovana Nikolića.

Rastko Simić i Almir Memić / FOTO: Bokserski savez Srbije


Za najbolju mladu bokserku je proglašena Nikolina Džida, a najbolji ženski klub je Obilić.


Jovana Ugrenović je proglašena za najboljeg sudiju u 2025. godini.


Tradicionalna svečanost BSS i uručenje pehara za najbolje u 2025. godini u svim konkurencijama održani su na Zlatiboru gde se nalaze sve muške selekcije Srbije. Priznanja srpskim najboljim bokserkama biće uručena prvom prigodnom prilikom.

FOTO: Bokserski savez Srbije


Nagrade su uručili predsednik Nadzornog odbora BSS Adnan Bajramović, selektor muške seniorske reprezentacije Milan Piperski i selektor kadeta Igor Rogić.
 

