POSLE SJAJNE 2025: Proglašeni najbolji bokseri i bokserke Srbije
Reprezentativka Sara Ćirković proglašena je za najbolju srpsku bokserku u seniorskoj konkurenciji u 2025. godini, dok je reprezentativac Rastko Simić izabran za najboljeg seniora, saopštio je danas Bokserski savez Srbije (BSS).
BSS je za najboljeg mladog boksera u 2025. godini izabrao Pavla Popović. Najbolji klub u muškoj konkurenciji je Sombor, a za najbolji meč u prošloj godini je izabran duel između Almira Memića i Jovana Nikolića.
Za najbolju mladu bokserku je proglašena Nikolina Džida, a najbolji ženski klub je Obilić.
Jovana Ugrenović je proglašena za najboljeg sudiju u 2025. godini.
Tradicionalna svečanost BSS i uručenje pehara za najbolje u 2025. godini u svim konkurencijama održani su na Zlatiboru gde se nalaze sve muške selekcije Srbije. Priznanja srpskim najboljim bokserkama biće uručena prvom prigodnom prilikom.
