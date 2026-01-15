SVAKI MEČ KAO FINALE: Rukometaši u četvrtak (18.00) protiv Španije startuju na EP u Herningu s nadam da mogu da izbore drugu fazu

NIKOM ne prete, nikoga se ne boje. Rukometaši odavno ne pripadaju svetskom vrhu, niko ih ne vidi u borbi za medalju na Evropskom prvenstvu od 15. januara do 1. februara u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Čini se da i "orlovima" prija što su u drugom planu, osećaju da iz senke mogu da naprave iskorak u odnosu na prethodne šampionata. Za novog selektora Španca Raula Gonzalesa nema dileme, za Srbiju je svaki meč ravan finalu. Zato su tokom priprema bili skoncetrisani na večerašnji (18.00) startni duel u grupi A u Herningu sa Španijom.

Foto: Profimedia

Ni kriju rukometaši da bi im pobeda dala veliki vetar u leđa, donela samopuzdanje u njihovoj nameri da konačno preskoče prvu fazu i plasiraju se u Top 12, gde su poslednji put bili pre osam godina u Hrvatskoj. Svesni su i da je vraški teško biti među dve najbolje ekipe u njihovoj grupi, jer ih posle Španaca, u subotu očekuje duel sa olimpijskim vicešampionom Nemačkom, a u ponedeljak sa jakom Austrijom.

- Naša grupa je sigurno najteža. Imamo jaku ekipu, sačuvali smo kostur tima i ako igramo kako smo se spremali možemo svakog da pobedimo. Samo nismo favoriti ni u jednom meču, pa ni sa Špancima. Oni će sigurno imati veći pritisak nego mi. Mi imamo ulogu autsajdera, ali daleko od toga da ne možemo da ih pobedimo - smatra Dragan Pešmbalek.

Ne zaboravimo da su naši asovi od početka priprema naglašavali da im je startni duel sa Španijom ključan u borbi za Top 12. I selektor Raul Gonzales je od igrača tražio da se fokusiraju samo na "crvenu furiju". Ono što "orlove" ohrabruje je da su favorita pobedili u Kraljevu kod kuće, da su u kvalifikacijama pokazali da mogu da se nadigravaju sa njima.

- Španija ima kvalitet, Španija je veoma opasna, obično završava među pet, šest najboljih na velikim takmičenjima. Biće veoma teška utakmica, mnogo važna za nas. I moramo dati sve od sebe da jednostavno dobro počnemo. Ni oni, kao ni Nemci nisu nepobedivi. Ako se budemo borili, trčali napred i nazad kako treba, discipinovano, mislim da je sve moguće - ističe kapiten Mijajlo Marsenić.

Da je grupa "A" najteža na prvenstvu smatra i vedeta Španije Aleks Dušebajev:

- U našoj grupi svako svakog može da pobedi. Radi se o dobrim selekcijama, ali mi smo sada fokusirani na Srbiju. Pobeda bi nam donela samopouzdanje pred nastavak prvenstva.

Jasno je da naše očekuje paklen put do druge faze. A ako naprave podvig i plasiraju se u Top 12, čekaće ih još veći izazov, jer će u grupi E osim njih igrati i dve najbolje selekcije iz grupa B (Portugalija, Rumunija, Danska, Severna Makedonija) i C (Francuska, Češka, Norveška, Ukrajina). Dovoljno je reći da je Danska prvak sveta i olimpijski pobednik, a Francuska šampion Evrope. Prve dve izboriće polufinale, a treće će razigravati za peto mesto. Dakle, za naš tim i novog selektora Gonzalesa plasman u Top 12 bio bi podvig i podstrek za naredna velika takmičenja.

Od kada se igraju evropska prvenstva, prvo je bilo 1994. u Portugaliji, retko kada smo se radovali zbog uspeha prvo "plavih", pa "orlova". Ona moćna generacija sa Škrbićem, Peruničićem, Jovanovićem, Kneževićem, koja je predstavljala SR Jugoslaviju, uspela je da osvoji samo bronzu 1996, a 16 godina kasnije "orlovi" su na šampionatu u Beogradu stigli do srebra, kada su finalu bili slabiji u finalu od Danske - 19:21. Vredni pomena su i peto mesto SRJ 1998. u Italiji, osmo SCG 2004. u Nemačkoj i deveto SCG 2006. u Švajcarskoj. Na ostalim šampionatima bili su daleko od borbe za visok plasman.

Ali, su zato rukometaši na šampionate odlazili sa velikim ambicijama i onda se razočarani vraćali posle ispadanja u prvoj fazi. Menjali su se i selektori, ali pomaka nije bilo. Puno se očekivalo i od Tonija Đerone, koji nije uspeo da uvede "orlove" u Top 10. Pre dve godine je morao da se povuče posle 19. mesta u Nemačkoj.

Tada ga je nasledio Boris Rojević, kojem se novo rukovodstvo Saveza zahvalilo na saradnji, jer su želeli i na kraju uspeli da dovedu jednog od najboljih trenera Raula Gonzalesa. Španac nije vodio Srbiju u kvalifikacijama za EP, započeo ih je Rojević a završio Čutura, tako da sa ekipom radi tek nekoliko meseci. Imao je jednu zvaničnu proveru sa Slovenijom u Loznici i dva trening meča sa Poljskom. Krio je karte, ali verovatno ni sam ne zna koliko zaista "orlovi" mogu u ovom trenutku.

Raulov zadatak je da stvori jaku selekciju, a želja na ovom prvenstvu je da se izbori druga faza. Zato je odlučio da na šampionat uz prekaljene asove kao što su Marsenić, Milosavljev, Kukić, Cupara, braća Nemanja i Vanja Ilić, Pešmalbek, Đukić povede i mlade, koji će debitovati na velikim takmičenjima.

- Očekujem da ćemo odigrati prve tri utakmice kao tri finala. Najvažnije je da budemo fokusirani na prvu utakmicu sa Španijom, to je za nas prvo finale. Imamo šansu da pobedimo, ali moramo mnogo da se borimo i koncetrišemo se. Ne bih izdvajao favorita grupe, jer su osim Španaca tu i Nemci, a te selekcije obično dođu do završnice. Normalno je da imamo mladih igrača, novu generaciju, videćemo šta će biti sa njima u budućnosti, da li smo na pravom putu - rekao je nedavno između ostalog za "Mocartsport" Raul Gonzales.

Nikako ne smemo da zaboravimo da u našoj grupi Španci imaju devet medalja (2,5,2), a Nemci četiri (2,1,1) na evropskim prvenstvima. Istina, "furija" nije toliko jaka kao nekada, dok su "panceri" po mnogima drugi favoriti prvenstva.

Inače, najveći favorit za osvajanje evropske krune je Danska. Danci žele da urade što i Norvežanke i objedine sve tri krune. Oni su četvorostruki uzastopni šampioni sveta i olimpijski pobednci i prirodno je da napadaju zlato, koje čekaju od 2012, kada su bili najbolji u "Beogradskoj areni".

Među najvećim favoritima su i Francuzi, koje brane titulu prvaka Evrope, kao i Šveđani,koji su na poslednjem šampionatu bili bronzani. Inače "vikinzi" su u svoje "zlato doba" osvojili pet titula prvaka Starog kontinenta.

RASPORED

A GRUPA (Herning)

Prvo kolo - 15.januar

Španija - Srbija 18.00

Nemačka - Austrija 20.30

Drugo kolo - 17.januar

Austrija - Španija 18.00

Srbija - Nemačka 20.30

Treće kolo - 19.januar

Austrija - Srbija 18.00

Nemačka - Španija 20.30

B GRUPA (Herning)

Prvo kolo - 16.januar

Portugalija - Rumunija 18.00

Danska - S. Makedonija 20.30

Drugo kolo - 18.januar

S.Makedonija - Portugalija 18.00

Rusija - Danska 20.30

Treće kolo - 20.januar

S. Makedonija - Rusija 18.00

Danska - Portugalija 20.30

C GRUPA (Oslo)

Prvo kolo - 15.januar

Francuska - Češka 18.00

Norveška - Ukrajina 20.30

Drugo kolo - 17.januar

Ukrajina - Francuska 18.00

Češka - Norveška 20.30

Treće kolo - 19.januar

Češka - Ukrajina 18.00

Francuska - Norveška 20.30

D GRUPA (Oslo)

Prvo kolo - 16.januar

Slovenija - Crna Gora 18.00

Farska Ostrva - Švajcarska 20.30

Drugo kolo - 18.januar

Crna Gora - Farska Ostrva 18.00

Švajcarska - Slovenija 20.30

Treće kolo - 20.januar

Crna Gora - Švajcarska 18.00

Slovenija - Farska Ostrva 20.30

E GRUPA (Malme)

Prvo kolo - 17.januar

Hrvatska - Gruzija 18.00

Švedska - Holandija 20.30

Drugo kolo - 19.januar

Holandija - Hrvatska 18.00

Gruzija - Švedska (20.30)

Treće kolo - 21.januar

Holandija - Gruzija 18.00

Švedska - Hrvatsna 20.30

G GRUPA (Kristianštad)

Prvo kolo - 16.januar

Island - Italija 18.00

Mađarska - Poljska 20.30

Drugo kolo - 18.januar

Poljska - Island 18.00

Italija - Mađarska 20.30

Treće kolo - 20.januar

Poljska - Italija 18.00

Mađarska - Island 20.30

DRUGA FAZA

GRUPA 1

Četvrto kolo - 22.januar

1C - 2B

2A - 2C

1A - 1B

Peto kolo - 24.januar

1C - 1B

1A - 2C

2A - 2B

Šesto kolo - 26.januar

1A - 2B

2A - 1C

1B - 2C

Sedmo kolo - 28.januar

1A - 1C

2A - 1B

2B - 2C

GRUPA 2

Četvrto kolo - 23.januar

1F - 2E

2D - 2F

1D - 1E

Peto kolo - 25.januar

1F - 1E

2D - 2F

2D - 2E

Šesto kolo - 27.januar

1D - 2E

2D - 1F

1E - 1F

Sedmo kolo - 28.januar

1D - 1F

2D - 1E

2E - 2F

POLUFINALE - 30.januar

1 1 - 2 2

2 1 - 1 2

Za peto mest - 30.januar

3 1 - 3 2

Nedelja - 1.februar

Za bronzu 15.15

FINALE 18.00

SRBIJA 2026.

Dejan Milosavljev

Vladimir Cupara

Andrej Trnavac

Nemanja Ilić

Vanja Ilić

Darko Đukić

Vukašin Vorkapić

Lazar Kukić

Stefan Dodić

Uroš Borzaš

Veljko Popović

Marko Tasić

Aljoša Damjanović

Uroš Kojadinović

Uroš Mitrović

Mijajlo Marsenić

Dragan Pešmalbek

Ivan Jevtić

Ivan Mićić

SVA EVROPSKA PRVENSTVA

1994. (Portugalija) - 1. Švedska, 2. Rusija, 3. Hrvatska

1996. (Španija) - 1. Rusija, 2. Španija, 3. SR Jugoslavija

1998. (Italija) - 1. Švedska, 2. Španija, 3. Nemačka

2000. (Hrvatska) - 1. Švedska, 2. Rusija, 3.Španija

2002. (Švedska) - 1. Švedska, 2. Nemačka, 3. Danska

2004. (Nemačka) - 1. Nemačka, 2. Slovenija, 3. Danska

2006. (Švajcarska) - 1. Francuska, 2. Španija, 3. Danska

2008. (Norveška) - 1. Danska, 2. Hrvatska, 3. Francuska

2010. (Austrija) - 1. Francuska, 2. Hrvatska, 3. Island

2012. (Srbija) - 1.Danska, 2. Srbija, 3. Hrvatska

2014. (Danska) - 1. Francuska, 2. Danska, 3. Španija

2016. (Poljska) - 1. Nemačka, 2. Španija, 3. Hrvatska

2018. (Hrvatska) - 1. Španija, 2. Švedska, 3. Francuska

2020. (Švedska, Austrija, Norveška) - 1. Španija, 2. Hrvatska, 3. Norveška

2022. (Mađarska, Slovačka) - 1. Švedska, 2. Španija, 3. Danska

2024. (Nemačka) - 1. Francuska, 2. Danska, 3. Švedska

OSVAJAČI MEDALjA

Švedska 5 1 1

Francuska 4 0 2

Španija 2 5 2

Danska 2 2 4

Nemačka 2 1 1

Rusija 1 2 0

Hrvatska 0 3 3

Srbija 0 1 0

Slovenija 0 1 0

Norveška 0 0 1

Island 0 0 1

SR Jugoslavija 0 0 1

