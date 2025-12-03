HRVATI SLAVE SRBINA! Hrvatska ovako nešta ne pamti (VIDEO)
KAKVA ironija Partizan je završio takmičenje u Ligi Evrope, a u toj grupi proslavio se jedan drugi Srbin.
I to Srbin koji je obradovao Hrvate. Naime, Ognjen Cenić je postigao pogodak za Nekse u poslednjem sekundu za pobedu protiv Ademar Leona 29:28 i plasman u narednu fazu rukometne Lige Evrope.
I baš je Ognjen Cenić, lebi bek reprezentacije Srbije i đak Barselone, bio i najefikasniji u redovima svog tima sa čak devet golova, dok ga je pratio Luka Moslavac u pobedničkom sastavu sa osam pogodaka. Takođe, drugi srpski reprezentativac u redovima Neksea, golman Mihailo Radovanović, istakao se sa sedam odbrana.
A Ognjenov rođeni brat Aleksandar, koji je izabrao da igra za reprezentaciju Španije nije se upisao u strelce na ovoj utakmici.
Podsećanja radi, u ovoj grupi je bio i šampion Srbije. Nažalost, Partizan ne ide dalje iako je pobedio Hrvate, a Nekse prenosi dva boda u glavnu fazu protiv Hanovera i Fredericije.
