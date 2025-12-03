Ostali sportovi

HRVATI SLAVE SRBINA! Hrvatska ovako nešta ne pamti (VIDEO)

Новости онлине

03. 12. 2025. u 08:01

KAKVA ironija Partizan je završio takmičenje u Ligi Evrope, a u toj grupi proslavio se jedan drugi Srbin.

ХРВАТИ СЛАВЕ СРБИНА! Хрватска овако нешта не памти (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

I to Srbin koji je obradovao Hrvate. Naime, Ognjen Cenić je postigao pogodak za Nekse u poslednjem sekundu za pobedu protiv Ademar Leona 29:28 i plasman u narednu fazu rukometne Lige Evrope. 

I baš je Ognjen Cenić, lebi bek reprezentacije Srbije i đak Barselone, bio i najefikasniji u redovima svog tima sa čak devet golova, dok ga je pratio Luka Moslavac u pobedničkom sastavu sa osam pogodaka. Takođe, drugi srpski reprezentativac u redovima Neksea, golman Mihailo Radovanović, istakao se sa sedam odbrana.

A Ognjenov rođeni brat Aleksandar, koji je izabrao da igra za reprezentaciju Španije nije se upisao u strelce na ovoj utakmici.

Podsećanja radi, u ovoj grupi je bio i šampion Srbije. Nažalost, Partizan ne ide dalje iako je pobedio Hrvate, a Nekse prenosi dva boda u glavnu fazu protiv Hanovera i Fredericije.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!