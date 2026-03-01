KO JE BIO AJATOLAH ALI HAMNEI I KO ĆE GA NASLEDITI? Vrhovni iranski vođa imenovao četiri nivoa nasleđivanja

NAKON što su i iranski izvori potvrdili da je vrhovni vođa Ali Hamenei mrtav, Islamska Republika suočava se sa najtežom političkom krizom od revolucije 1979. godine.

Sjedinjene Države i Izrael juče su pokrenuli koordinisane napade na iranske vojne i bezbednosne ciljeve. Pentagon je operaciju nazvao "Epski gnev", dok je izraelska strana svoju akciju prozvala "Lavlja rika". Američki predsednik Donald Tramp u video-obraćanju poručio je da je cilj napada "okončati bezbednosnu pretnju SAD-u" i Irancima "dati priliku da svrgnu svoje vladare".

Usledili su iranski protivnapadi projektilima na Izrael, ali i na američke vojne lokacije u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru. Izrael je proglasio vanredno stanje, a region je na ivici šireg sukoba.

Čovek koji je vladao 36 godina

Ali Hamenei (86) dominirao je Iranom od 1989. godine, kada je nakon smrti Ruholaha Homeinija preuzeo doživotnu funkciju vrhovnog vođe. Kao najviši autoritet u političkom i verskom sistemu, kontrolisao je oružane snage, bezbednosne službe, pravosuđe i ključne političke odluke.

Tokom tri decenije na vlasti preživeo je studentske proteste 1999, masovne nemire 2009, talas pobuna 2019, kao i pokret "Žena, život, sloboda" 2022. i 2023. godine, izazvan smrću Mahse Amini u pritvoru. Svaki put režim je odgovorio represijom.

Njegovu vladavinu obeležili su čvrsta kontrola, oslanjanje na Revolucionarnu gardu (IRGC) i trajna konfrontacija sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Odbijao je da prizna Izrael i podržavao savezničke grupe širom Bliskog istoka.

Ko preuzima vlast?

Vrhovni iranski vođa ajatolah Ali Hamnei naložio je najvišem zvaničniku nacionalne bezbednosti Aliju Laridžaniju i nekolicini drugih bliskih saradnika da osiguraju da ta zemlja preživi ne samo američke i izraelske bombe, već i bilo kakav atentat na njega i najviše rukovodstvo, i imenovao je četiri nivoa nasleđivanja, izjavili su visoki iranski zvaničnici.

Konzervativni analitičar Naser Imani, koji je blizak iranskoj vladi, rekao je u telefonskom intervjuu za "Njujork tajms" iz Teherana da Hamnei ima dug i blizak odnos sa Laridžanijem, i da mu se vrhovni vođa obratio u ovom vremenu akutne vojne i bezbednosne krize.

- Vrhovni vođa u potpunosti je verovao Laridžaniju. Laridžanijeva uloga biće veoma izražena tokom rata - rekao je Imani.

Prema rečima šest visokih zvaničnika i pripadnika Korpusa islamske revolucinarne garde (IRGC), Hamnei je imenovao četiri nivoa nasleđivanja za svaku od vojnih komandnih i vladinih uloga koje lično imenuje.

Takođe je svima na rukovodećim pozicijama rekao da imenuju do četiri zamene i delegirao je odgovornosti uskom krugu poverljivih osoba, da donose odluke u slučaju da se komunikacija sa njim prekine ili da bude ubijen.

Dok se skrivao tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom u junu prošle godine, Hamnei je imenovao tri kandidata koji bi ga mogli naslediti, koji nikada nisu javno identifikovani, ali Laridžani gotovo sigurno nije među njima jer nije visoki šiitski sveštenik, što je osnovni uslov za svakog naslednika.

Sa druge strane, Laridžani je čvrsto ukorenjen u Hamneijevom poverljivom krugu, koji uključuje i njegovog glavnog vojnog savetnika i bivšeg vrhovnog komandanta IRGC-a, general-majora Jahju Rahima Safavija, brigadnog generala Mohameda Bagera Galibafa, bivšeg komandanta Garde i trenutnog predsednika parlamenta.

