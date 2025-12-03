Ostali sportovi

RASPAD PARTIZANA! Kakav debakl šampiona Srbije u Švajcarskoj

Новости онлине

03. 12. 2025. u 07:33

A bili su na korak od velikog rezultata...

FOTO: Ataimages

Naime, rukometaši Partizana nisu uspeli da se plasiraju u Top 16 fazu Lige Evrope, pošto su sinoć u gostima poraženi od švajcarskog Kadetena rezultatom 32:19 (13:8) u meču poslednjeg, šestog kola grupe H.

Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Mladen Šotić i Nikola Crnoglavac sa po četiri postignuta gola, dok je Ivan Mičić dao tri.

U ekipi Kadetana istakao se Arijel Pjetrasik sa devet golova, dok je Odin Tor Rikardson postigo sedam.

Rukometaši Neksea pobedili su na svom terenu Ademar sa 29:28 u šestom kolu grupe H.

Nekse je završio na prvom mestu na tabeli sa sedam bodova i plasirao se u Top 16 fazu Lige Evrope, kao i drugoplasirani Kadeten koji ima šest bodova.

Partizan je grupnu fazu završio sa šest bodova, ali je zbog lošijeg međusobnog rezultata sa Kadetenom na trećem mestu. Ademar je poslednji u grupi H sa šest bodova.

