SILNI U FINIŠU: Vaterpolisti Novog Beograda u Ligi šampiona savladali splitski Jadran

NADA i dalje tinja. Vaterpolisti Novog Beograda su petom kolu grupe B Lige šampiona izvanrednom igrom u drugom poluvremenu slomili otpor splitskog Jadrana – 15:10 (2:4, 3:3, 4:2, 6:1). Vicešampion Evrope je tako ostao u igri za Top 8, a odlučujući meč odigraće 10.februara iduće godine u Trebinju protiv hercegnovskog Jadrana.

Aleksandar Djorović/Imagosportfotodienst/Profimedia

Novobeograđani nisu lako stigli do važne pobede. Posle gola Ćuka za 2:1 pobednik Kupa Srbije kao da je stao. Slabo su igrali igrača manje, bili su bezopasni u napadu i Splićani su preokrenuli na 5:2. Domaćin je bezuspešno pokušavao da dođe do svog ritma, pa su gosti na poluvreme otišli sa dva gola viška – 7:5.

Ćuk i drugovi su u nastavku zaigrali agresivnije u odbrani, ali su se mučili u napadu sve do 7:9. Tada su eksplodirali, Glušac je bio nesavladiv na golu, napadači su konačno došli do daha, igrač više nije više bio problem i serijom 4:0 Novi Beograd je ponovo preuzeo konce utakmice u svojim rukama – 11:9. Uspeli su gosti na trenutak da dođu do daha (11:10), ali je goropadni domaćin u finišu nastavio da melje, a Martinović 2, Perković i Lukić su ugasili svaku nadu hrvatskom prvaku da može da ih iznenadi.

U drugom meču grupe B Jadran HN sutra (18.30) u Trebinju dočekuju Pro Reko.

TABELA: Pro Reko 12, Jadran HN 6, Novi Beograd 6, Jadran ST 3 boda.

NOVI BEOGRAD - JADRAN ST 15:10

BAZEN: „Vlaho Orlić“. Gledalaca: 700. Sudije: Stavridis (Grčka) i Kun (Mađarska). Igrač više: Novi Beograd 14 (10) , Jadran ST 13 (6). Dva igrača više: Jadran ST 1 (0). Peterci: Novi Beograd 2 (2), Jadran ST 1 (1).

NOVI BEOGRAD: Glušac (10 odbrana), Pljevančić, Urošević, Gladović, Ćuk 4, Janković, Trtović 2, Dimitrijević 1, Perković 4, Martinović 3 (1), Lukić 1 (1), Grgurević, Pajković, Milojević.

JADRAN ST: Čelar (5 odbrana), Matković, Marinić-Kragić 2, Radan, Butić 2 (1), Pejković, Tomasović, Zović, Berehalok 4, Nemet, Fatović 1, Dužević, Ćurković 1.

Četvrtine: 2:4, 3:3, 4:2, 6:1