SELEKTOR SRBIJE PRELOMIO! Uroš Stevanović odredio kandidate za Evropsko prvenstvo u Beogradu

Новости онлине

02. 12. 2025. u 09:52

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je danas širi spisak kandidata za Evropsko prvenstvo koje će se od desetog go 26. januara 2026. godine održati u Beogradu.

FOTO: Tanjug/AP

Vaterpolisti Srbije će pripreme za šampionat Evrope početi 5. decembra u Kragujevcu, saopštio je Vaterpolo savez Srbije.

Na spisku selektora Stevanovića se nalaze:

Golmani: Radoslav Filipović (Radnički), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april), Radosav Virijević (Valis), Mihajlo Gošić (Sava)

Centri: Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN)

Bekovi: Sava Ranđelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Dušan Trtović (Novi Beograd 11.april), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd 11.april)

Spoljni igrači: Miloš Ćuk (Novi Beograd 11.april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11. april), Vasilije Martinović (Novi Beograd 11.april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički), Vuk Milojević (Novi Beograd 11.april) i Luka Gladović (Novi Beograd 11. april).

Kako se navodi u saopštenju VŠ, reprezentacija će na pripremama u Kragujevcu ostati do 12. decembra, a od 10. do 12. decembra partner nacionalnoj selekciji na zajedničkim pripremama biće Rumunija.

Od 14. do 24. decembra reprezentacija će biti na pripremama u Kranju, dok će od 26. do 29. decembra će u Atini odraditi zajedničke pripreme sa Grčkom uz zvaničnu utakmicu 28. decembra.

Prvog dana 2026. godine, reprezentacija Srbije putuje u Trebinje na završne pripreme.

U Trebinju će biti organizovan turnir na kojem će pored Srbije igrati Grčka, Italija, Mađarska, Francuska, Španija. Završetak priprema je 6. januara.

Vaterpolisti Srbije će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Holandijom, Španijom i Izraelom.

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

