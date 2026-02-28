Košarka

NIKOLA JOKIĆ PRUŽIO MONSTRUOZNU PARTIJU: Srbin upisao novi tripl-dabl, Denver se raspao u produžetku (VIDEO)

Časlav Vuković

28. 02. 2026. u 07:50

SRPSKI košarkaš Nikola Jokić pružio je još jednu monstruoznu partiju u NBA ligi. On je u porazu Denvera od Okhalome nakon produžetka (127:121) ostvario novi tripl-dabl.

НИКОЛА ЈОКИЋ ПРУЖИО МОНСТРУОЗНУ ПАРТИЈУ: Србин уписао нови трипл-дабл, Денвер се распао у продужетку (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji centar na planeti je na parketu proveo 44 i po minuta i za to vreme je ostvario učinak od 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija.

Ipak, ovaj meč obeležilo je i nesportsko ponašanje pojedinih igrača Oklahome prema asu Nagetsa. U prvoj četvrtini Šej Gildžus-Aleksander namerno ga je gađao loptom i tom prilikom je zaradio tehničku. Potom je u poslednjem period Lu Dort ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga laktom. Zbog toga je dobio isključenje.

Tanderi su pobedili utakmicu i posle preokreta. Izabranici Dejvida Adelmana su odigrali dobro prvo poluvreme posle kog su imali prednost od devet razlike - 50:59.

Ipak, domaćin je uspeo da nađe način i stigne tu prednost, a potom u produžetku iskoristi pad Denvera u produžetku i upiše trijumf.

Oklahomu su pobede predvodili Šej Gildžus-Aleksander sa 36 poena i Čet Holmgren koji je upisao dabl-dabl od 15 poena i 21 skok. Na drugoj strani pored Jokića istakli su se Džamal Marej sa 39 i Kristijan Braun sa 23.

Tanderi su i dalje lider na Zapadu sa učinkom 46-15, Denver je na četvrtom mestu sa 37-23.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEMAJU NIKAKVA PRAVA NA NJEGOVO DELO: Hrvati IZGUBILI spor protiv Tomine udovice, sudili se 35 leta

"NEMAJU NIKAKVA PRAVA NA NjEGOVO DELO": Hrvati IZGUBILI spor protiv Tomine udovice, sudili se 35 leta