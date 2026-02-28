NIKOLA JOKIĆ PRUŽIO MONSTRUOZNU PARTIJU: Srbin upisao novi tripl-dabl, Denver se raspao u produžetku (VIDEO)

SRPSKI košarkaš Nikola Jokić pružio je još jednu monstruoznu partiju u NBA ligi. On je u porazu Denvera od Okhalome nakon produžetka (127:121) ostvario novi tripl-dabl.

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji centar na planeti je na parketu proveo 44 i po minuta i za to vreme je ostvario učinak od 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija.

Ipak, ovaj meč obeležilo je i nesportsko ponašanje pojedinih igrača Oklahome prema asu Nagetsa. U prvoj četvrtini Šej Gildžus-Aleksander namerno ga je gađao loptom i tom prilikom je zaradio tehničku. Potom je u poslednjem period Lu Dort ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga laktom. Zbog toga je dobio isključenje.

Tanderi su pobedili utakmicu i posle preokreta. Izabranici Dejvida Adelmana su odigrali dobro prvo poluvreme posle kog su imali prednost od devet razlike - 50:59.

Ipak, domaćin je uspeo da nađe način i stigne tu prednost, a potom u produžetku iskoristi pad Denvera u produžetku i upiše trijumf.

Oklahomu su pobede predvodili Šej Gildžus-Aleksander sa 36 poena i Čet Holmgren koji je upisao dabl-dabl od 15 poena i 21 skok. Na drugoj strani pored Jokića istakli su se Džamal Marej sa 39 i Kristijan Braun sa 23.

Tanderi su i dalje lider na Zapadu sa učinkom 46-15, Denver je na četvrtom mestu sa 37-23.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

