OGLASIO SE ŠEF SRPSKE DIPLOMATIJE ZBOG NAPADA NA IRAN: Ima državljana Srbije u Islamskoj republici, Marko Đurić saopštio instrukcije

V.N.

28. 02. 2026. u 08:42

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić pozvao je jutros državljane Srbije u Iranu, koji se zateknu u zoni borbenih dejstava, da prate instrukcije javnih organa lokalnih vlasti, kao i da prate preporuku Ambasade Srbije kako bi osigurali svoju bezbednost.

Tatyana Makeyeva/Pool Photo

Đurić je kazao da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u ovom trenutku prikuplja relevantne informacije o dešavanjima u Iranu, ali i širem regionu.

Podsetio je da je ministarstvo tri meseca unazad preporučilo srpskim državljanima da ne putuju na teritoriju Irana.

 - Naša ambasada u Teheranu pruža konzularnu i drugu pomoć našim državljanima kojih ima veoma malo na području Irana. Ono što mogu da kažem je takođe da savetujemo naše građane koji se zateknu u zoni borbenih dejstava da prate instrukcije javnih organa vlasti - idu u skloništa i preduzimaju sve što je drugo potrebno u skladu sa preporukama ambasada da bi zaštitili sopstvenu bezbednost - kazao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je podsetio da je prilikom prethodnog konflikta Ambasada Srbije organizovala evakuaciju i dodao da će u skladu sa potrebama i mogućnostima to da se uradi i ovog puta.

 - Naši građani mogu da računaju na svoju državu kao i uvek - dodao je Đurić.

Ministar je naveo da je pre osam dana ponovio poziv srpskim građanima koji se nalaze u Iranu da zbog povećanih tenzija i rizika napuste tu zemlju.

 - Ponovio sam naš poziv koji je na snazi već prethodnih više od tri meseca da se građani uzdrže od putovanja u taj region i sada je u regionu relativno mali broj građana, ali ima i dalje naših građana i naravno naša ambasada stoji na raspolaganju - dodao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je naveo i da je u stalnom kontaktu sa ambasadorom Srbije u Teheranu.

Tri eksplozije čule su se u centralnom Iranu, objavila je agencija Fars.

Eksplozije su se čule i na severu i istoku Teherana, kao i u Isfahanu, Karadžu i Kermanšahu.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je jutros da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izraelski napad na Iran, koji se dogodio jutros, bio je koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je izraelski izvor za CNN.

(RTS)

