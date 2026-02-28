Crna Gora

PRONAĐEN ARSENAL U KUĆI ACA ĐUKANOVIĆA: Otkriveno šta je oružja otkriveno prilikom policijskog pretresa

V.N.

28. 02. 2026. u 10:14 >> 10:26

BIZNISMEN Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci.

Foto: Uprava policije CG/printskrin

 - Policijski službenici Uprave policije, Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora Regionalnih centara bezbednosti „Centar“ i „Zapad“, juče i tokom noći vršili su pretrese više objekata i prostorija, na osnovu pribavljenih naredbi mesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, koje koristi lice A.Đ. (60), nastanjen u Podgorici - saopštili su iz Uprave policije.

Pretresima je, kako navode, prisustvovalo i više advokata.

Foto: Uprava policije CG

 - Službenici policije su tokom pretresa u Podgorici izuzeli određenu dokumentaciju, o čemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja. Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija o aktivnostima izvedenim na teritoriji Podgorice - tvrde u saopštenju.

Daljim aktivnostima službenika SBPK preduzetim na teritoriji Nikšića, policijski službenici su prilikom pretresa porodične kuće u mestu Rastoci pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije:

  • Lovački karabin marke „Mauser“ sa optičkim nišanom, u ilegalnom posedu.
  • Puška marke „Brno“ sa optičkim nišanom marke „Busnell“, u ilegalnom posedu.
  • Puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posedu.
  • Pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posedu.
  • Lovački karabin marke „M-48“, u ilegalnom posedu.
  • Pištolj marke „CZ 99 PARA“ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice.
  • Preko 400 komada municije različite marke i kalibra.
  • Tri prazna okvira.
  • Pet zaštitnih balističkih pancira.
  • Dvogled marke „Zeiss“.

Sa događajem je, kako ističu, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu A. Đ. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

 - Službenici Uprave policije, kako u ovom tako i u svim dosadašnjim predmetima, preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti neselektivno, profesionalno i zakonito, te nastavljaju beskompromisnu borbu protiv kriminala, u cilju podizanja nivoa bezbednosti i poverenja građana u rad institucija i uspostavljanja vladavine prava i pravne sigurnosti - zaključili su u saopštenju.

(Alo)

Drugi pišu

Pročitajte više

