POGLEDAJTE MAPU IRANSKOG UDARA: Balističke rakete krenule pravo ka Tel Avivu (MAPA)

ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je prvi talas raketnih napada na Izrael.

Foto: Printscreen

Teheran je lansirao rakete i dronove prema Izraelu kao odgovor na njihovu agresiju protiv Irana, navodi se u saopštenju IRGC-a.

- Kao odgovor na agresiju podmuklog neprijatelja protiv Islamske Republike Iran, počeo je prvi talas raketnih i napada dronova na Izrael - navodi se u saopštenju.

