POGLEDAJTE MAPU IRANSKOG UDARA: Balističke rakete krenule pravo ka Tel Avivu (MAPA)
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je prvi talas raketnih napada na Izrael.
Teheran je lansirao rakete i dronove prema Izraelu kao odgovor na njihovu agresiju protiv Irana, navodi se u saopštenju IRGC-a.
- Kao odgovor na agresiju podmuklog neprijatelja protiv Islamske Republike Iran, počeo je prvi talas raketnih i napada dronova na Izrael - navodi se u saopštenju.
Sve detalje napada na Iran pratite u nešem blogu uživo KLIKOM OVDE!
