POGLEDAJTE MAPU IRANSKOG UDARA: Balističke rakete krenule pravo ka Tel Avivu (MAPA)

K. Despotović

28. 02. 2026. u 10:17

ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je prvi talas raketnih napada na Izrael.

ПОГЛЕДАЈТЕ МАПУ ИРАНСКОГ УДАРА: Балистичке ракете кренуле право ка Тел Авиву (МАПА)

Teheran je lansirao rakete i dronove prema Izraelu kao odgovor na  njihovu agresiju protiv Irana, navodi se u saopštenju IRGC-a.

- Kao odgovor na agresiju podmuklog neprijatelja protiv Islamske Republike Iran, počeo je prvi talas raketnih i napada dronova na Izrael - navodi se u saopštenju.

Sve detalje napada na Iran pratite u nešem blogu uživo KLIKOM OVDE! 

