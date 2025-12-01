METALAC ZIMUJE NA DRUGOM MESTU: Sedma prvenstvena pobeda kraljevačkih rukometaša
Sedmom prvenstvenom pobedom rukometaši kraljevačkog Metalca stavili su tačku na prvi deo sezone u Super B ligi Srbije, grupa „Istok-Zapad“.
U 10. kolu kraljevački rukometaši su pred svojim navijačima, teže nego što se očekivalo, savladali Mačvu iz Bogatića sa 40:39 (21:16), uz 12 golova Vuka Mrvovića i devet Nemanje Marjanovića.
Sa 14 bodova i učinkom od sedam trijumfa i tri poraza Metalac zimuje na drugom mestu na tabeli iza neprikosnovenog lidera Loznice koja je upisala svih 10 pobeda i osvojila maksimalnih 20 bodova.
Posle pauze prvenstvo se nastavlja 2026. utakmicama 11. kola, a Kraljevčani će gostovati ekipi Zlatara u Novoj Varoši.
