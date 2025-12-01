MEĐUNARODNI PLIVAČKI MITING U PANČEVU: Devet medalja za mlade takmičare „Posejdona“ (FOTO)
MINULOG vikenda održan je 29. Međunarodni plivački miting „Kup Pančevo 2025“ u različitim starosnim kategorijama, na kom su nastupili i osvojili čak devet medalja mladi plivači PK „Posejdon“ iz Paraćina.
U konkurenciji vršnjaka 2017. godišta Nikola Kosović osvojio je čak četiri odličja i to dve zlatne medalje na 50 metara kraul i leđno i dve srebrne – na 50 metara delfin i 100 mešovito, a ujedno je proglašen za najboljeg plivača mitinga u kategoriji 2017. godišta.
Dve godine stariji Veljko Ilić okitio se zlatom plivajući 50 metara leđno, a osvojio je još srebro i bronzu za 50 kraul i 100 mešovito. Sa medaljama su se iz Pančeva vratile i dve devojčice iz istog kluba, Lara Stojanović (2013), osvojivši bronzu na 100 metara kraul i dve godine mlađa Sofija Stojanović koja je takođe isplivala bronzano odličje na 100 metara delfin.
Pre velikog mitinga u Pančevu, takmičari ovog paraćinskog kluba učestvovali su ovog meseca u oba kola Plivačkog saveza centralne Srbije, na kojima su isplivali još desetak medalja.
