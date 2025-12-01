Ostali sportovi

MEĐUNARODNI PLIVAČKI MITING U PANČEVU: Devet medalja za mlade takmičare „Posejdona“ (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

01. 12. 2025. u 08:00

MINULOG vikenda održan je 29. Međunarodni plivački miting „Kup Pančevo 2025“ u različitim starosnim kategorijama, na kom su nastupili i osvojili čak devet medalja mladi plivači PK „Posejdon“ iz Paraćina.

МЕЂУНАРОДНИ ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У ПАНЧЕВУ: Девет медаља за младе такмичаре „Посејдона“ (ФОТО)

Foto: PK "Poseidon"

U konkurenciji vršnjaka 2017. godišta Nikola Kosović osvojio je čak četiri odličja i to dve zlatne medalje na 50 metara kraul i leđno i dve srebrne – na 50 metara delfin i 100 mešovito, a ujedno je proglašen za najboljeg plivača mitinga u kategoriji 2017. godišta.

Dve godine stariji Veljko Ilić okitio se zlatom plivajući 50 metara leđno, a osvojio je još srebro i bronzu za 50 kraul i 100 mešovito. Sa medaljama su se iz Pančeva vratile i dve devojčice iz istog kluba, Lara Stojanović (2013), osvojivši bronzu na 100 metara kraul i dve godine mlađa Sofija Stojanović koja je takođe isplivala bronzano odličje na 100 metara delfin.

Foto: PK "Poseidon"

Nikola Kosović, plivač mitinga 2017. godišta

Pre velikog mitinga u Pančevu, takmičari ovog paraćinskog kluba učestvovali su ovog meseca u oba kola Plivačkog saveza centralne Srbije, na kojima su isplivali još desetak medalja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
Politika

0 53

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE OTKRILE: ON JE KLJUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENJA PARTIZANA! - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili

"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili