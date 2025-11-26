"NEK UMRE USTAŠA"! Hrvati hoće da puknu od muke zbog šamara u Beogradu
Rukometaši Partizana na korak su od plasmana u TOP 16 Lige Evrope, pošto su u Beogradu savladali hrvatski Nekse i stigli do treće pobede u grupi H - 30:27 (15:12).
Crno-belima je pogodovala i pobeda Ademara nad Kadetenom u drugom meču u grupi (30:27), pa Parni valjak može da izgubi i dva gola razlike u poslednjem kolu, što ga neće koštati plasmana među najboljih 16 klubova u ovom takmičenju.
A Hrvatima je poraz pao toliko teško, naročito što se radi o sportu u kome su oni sila u regionu, pa se tamošnji mediji bave više ponašanjem navijača Partizana nego li samom utakmicom.
Kako je preneo portal Index.hr, "grobari" su na Banjici skandirali "Nek umre ustaša", kao i "ustaške pi***". Pomenuti portal objavio tekst sa naslovom "Skandal u Beogradu. Grobari na utakmici protiv Neksea urlali "Nek umre ustaša".
U tekstu su istakli da "i pored jasnih pravila EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, sudije nisu odlučile da prekinu meč".
- Uprkos ranijim kaznama i apelima iz kluba, s tribina su se čuli skandalozni povici upućeni hrvatskom vicešampionu. "Grobari", navijači Partizana, su oko 20. minuta krenuli sa skandiranjem "Nek umre ustaša" koje je potrajalo nekoliko minuta, a onda je dvoranom odjekivalo i "ustaške pi*ke". Ovi gnusni povici upućeni rukometašima hrvatskog kluba potrajali su nekoliko minuta, a uprkos jasnim pravilima EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, sudije nisu prekinule utakmicu", piše Index.
Kukaju Hrvati na sav glas, kao da su zaboravili šta su oni skandirali u Podgorici ne meču fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, kada su izneli salve uvreda na račun Srba.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
RASULO KAKVO SE NE PAMTI! Partizan digao ruke od Evrolige, stigao i dokaz (FOTO)
26. 11. 2025. u 08:28
PARTIZAN OPET IZGUBIO U EVROLIGI: Crno-beli se raspali u drugom poluvremenu i doživeli debakl od Panatinaikosa
25. 11. 2025. u 22:01 >> 22:03
ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim "dželatom" tobdžija se ne slažu sa time
ARSENAL i Bajern, dve jedine ekipe sa maksimalnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri odigrana kola, ukrštaju koplja na "Emirejtsu" u apsolutnom derbiju petog kola grupne faze najjačeg evropskog takmičenja. Arteta i Kompanija doveli su svoje timove do po 12 bodova iz četiri utakmice, ali posle ove večeri samo jedan, ili nijedan, može ostati savršen.
26. 11. 2025. u 07:40
SRBI GLEDAJU I NE VERUJU Kakvi šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo se privode kraju, a već sada se zna i sastav šešira za predstojeći Mundijal. I, Srbija ima za čime za žali...
25. 11. 2025. u 19:48
SLOBODA I VOJIN SE SELE: Kupili stan, a evo i gde! Doneli bitnu odluku
SLOBODA i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana...
25. 11. 2025. u 08:41
Komentari (0)