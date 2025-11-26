"NEK UMRE USTAŠA"! Hrvati hoće da puknu od muke zbog šamara u Beogradu

Rukometaši Partizana na korak su od plasmana u TOP 16 Lige Evrope, pošto su u Beogradu savladali hrvatski Nekse i stigli do treće pobede u grupi H - 30:27 (15:12).

Crno-belima je pogodovala i pobeda Ademara nad Kadetenom u drugom meču u grupi (30:27), pa Parni valjak može da izgubi i dva gola razlike u poslednjem kolu, što ga neće koštati plasmana među najboljih 16 klubova u ovom takmičenju.

A Hrvatima je poraz pao toliko teško, naročito što se radi o sportu u kome su oni sila u regionu, pa se tamošnji mediji bave više ponašanjem navijača Partizana nego li samom utakmicom.

Kako je preneo portal Index.hr, "grobari" su na Banjici skandirali "Nek umre ustaša", kao i "ustaške pi***". Pomenuti portal objavio tekst sa naslovom "Skandal u Beogradu. Grobari na utakmici protiv Neksea urlali "Nek umre ustaša".

U tekstu su istakli da "i pored jasnih pravila EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, sudije nisu odlučile da prekinu meč".

- Uprkos ranijim kaznama i apelima iz kluba, s tribina su se čuli skandalozni povici upućeni hrvatskom vicešampionu. "Grobari", navijači Partizana, su oko 20. minuta krenuli sa skandiranjem "Nek umre ustaša" koje je potrajalo nekoliko minuta, a onda je dvoranom odjekivalo i "ustaške pi*ke". Ovi gnusni povici upućeni rukometašima hrvatskog kluba potrajali su nekoliko minuta, a uprkos jasnim pravilima EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, sudije nisu prekinule utakmicu", piše Index.

Kukaju Hrvati na sav glas, kao da su zaboravili šta su oni skandirali u Podgorici ne meču fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, kada su izneli salve uvreda na račun Srba.

