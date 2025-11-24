"NE MOGU VIŠE"! Veselin Jevrosimović podneo ostavku
Srpski atletski savez saopštio je danas da je predsednik Skupštine i Upravnog odbora Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović podneo ostavku na tu funkciju.
U obrazloženju svoje odluke, Jevrosimović je naveo da zbog "obaveza privatne i poslovne prirode više nije u mogućnosti da se u punom kapacitetu, odgovorno i posvećeno, bavi obavezama koje zahteva funkcija predsednika Srpskog atletskog saveza".
"Posebna čast mi je bila da budem deo jedne ovako značajne organizacije kakav je Srpski atletski savez. Smatrao sam privilegijom što sam kao predsednik jednog od najznačajnijih sportskih saveza u Srbiji imao priliku da budem oslonac realizacije mnogih projekata i programa važnih za razvoj atletike", rekao je Jevrosimović.
On je svim članovima Skupštine, novom rukovodstvu i organima Saveza poželeo uspeh u budućem radu, ističući da će i ubuduće pružati podršku u svim segmentima u kojima mu obaveze to dozvole.
U skladu sa Statutom i normativnim aktima Saveza, Upravni odbor će pokrenuti postupak za raspisivanje izbora, nakon čega će Skupština doneti odluku o izboru novog predsednika i drugih organa saveza.
Srpski atletski savez će, kako se navodi, blagovremeno obavestiti javnost o svim daljim koracima i proceduralnim aktivnostima.
