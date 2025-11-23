ČITAV VEK U ODBOJCI: Legendarni odbojkaški trener Sava Grozdanović danas slavi 100. rođendan!

VELIKI dan za familiju Grozdanović. Legendarni odbojkaški trener Sava u krugu svojih najmilijih u Atini proslaviće danas stoti rođendan. Staviće tačku na prvi vek i samouvereno ući u 11 deceniju života. A u prvih sto godina puno je dao, ali i dobio od sporta sa kojim je rastao i razvijao ga ne samo u našoj zemlji, nego i u Grčkoj.

foto privatna arhiva

Najstariji od četvorice braće Grozdanović rođen je 23.novembra 1925.u Jelašnici kod Niša. Porodica se kasnije preselila u Beograd, na Crveni krst, gde je prvih godina posle Drugog svetskog rata Sava otkrio čari odbojke. Bio je jedan od onih entuzijasta koji je udarao temelje odbojke u našoj zemlji i doživeo da muška i ženske reprezentacije, koje je trenirao, postanu sile u svetu. Stvorio je mnoge igrače, trenere, presudno uticao na svog mlađeg brata, pokojnog Lazara da i on kao višegodišnji selektor muške selekcije ostavi dubok trag u našoj odbojci.

Sve je počelo iznenada, kada ga je prijatelj pozvao da bude šesti igrač...

Igrao je fudbal, kada je došao prijatelj i zamolio ga da dođe na odbojku, jer im je nedostajao šesti igrač. Sava je rekao da ne igra, a prijatelj mu je rekao da može i da stoji, samo da bude na terenu. Tako je počelo, sasvim slučajno – priča za „Novosti“ Savin sin Ilija.

Bila je to ljubav na prvi pogled. Došao je da statira i postao veliki trener. Kao i svi ljudi posle Drugog svetskog rata bio je pun elana, želeo je da uči, da otkriva nešto novo, radio je od jutra do mraka. Samo morao je da se osloni na svoj dar. I nije mu bilo teško da u isto vreme trenera i žene, i muškarce, i mlade...

Samouk sam!

Nije bilo literature i mislim da preteruju sa teorijama. Učio sam i od mojih igrača, jer su svi bili intelektualci. Najviše sam radio sa bratom Lazarom, jer smo svakodnevno bili zajedno, tako da smo mogli da sučeljavamo stavove. On mi je i pomagao, jer sam vodio dve, tri reprezentacije, sve moguće kategorije – pričao je za Novosti 21.januara 2013, kada smo pravili priču o Lazaru i njemu kao simbolima srpske odbojke.

Počeo je 1947.u Radničkom. Već sledeće godine ceo tim je prešao u Železničar, gde je ostao do 1969. Klupu Železničara nije napušta, ali je paralelno vodio i odbojkašice Crvene zvezde, pa Partizana. I znao je samo za titule.

Sava Grozdanović / FOTO: N. Paraušić

Nije ga slomilo ni kada je kao mlad trener 1951. doživeo veliki šok. Mesecima je žensku reprezentaciju Jugoslavije spremao za EP u Parizu. I kada je trebalo da uđe u voz za francusku prestonicu rečeno mu je da nije dobio pasoš. Devojke su otišle bez njega i vratile se kući sa bronzom. Bila je to prva medalja za našu odbojku. Ali, nije odustao, ostao na kormilu ženske selekcije, bio na evropskim prvenstvima.

- Na Železničkoj stanici dođu dvojica iz Udbe i kažu mi da ne idem za Francusku, jer nemam pasoš. Putne isprave nisam dobio zato što sam sin prote Jeremije. Ipak, nastavio sam da radim – pričao je svojevremeno Sava.

Prvi put se u inostranstvo otisnuo 1960, kada je dobio dozvolu OSJ da vodi reprezentaciju Grčke. Posle 18 meseci morao je da se vrati u zemlju, jer je dobio stan.Tih 60-ih godina osim ženske, trenirano je i mušku selekciju Jugoslavije. Sa seniorima je osvojio zlato na Mediteranskim igrama 1963. i 1967. i bronzu na Univerzijadi 1965. U Grčku se vraća 1969, preuzima Panatinaikos, gde je vodio muški, ženski i juniorski tim. Osvaja titule, a 1980. e ostvario najveći uspeh osvajanjem drugog mesta u Kupu kupova .Bio je i selektor ženske reprezentacije Grčke. Koju godinu kasnije povukao se sa trenerske klupe i otišao u druge vode. Ali, ostao je veran odbojci, kao veliki navijač. Išao je utakmice, poslednji put pre dve godine na utakmici Panatinaikosa...

I kada je stavio tačku na trenersku karijeru ostao je u odbojci. Dokazao se i kao diplomata, jer je njegov prijatelj, nekadašnji predsednik CEV Grk Mastrandeas, pomogao našoj selekciji da posle sankcija igra u kvalifikacijama za EP 1995. u Atini, gde je osvajanjem bronze počeo trofejni put „svete plave čete“.

Tada su bile ukinute sankcije i kako je Mastrandeas bio moj prijatelj verovali smo da može da nam pomogne. I pomogao nam je – pričao je svojevremeno Sava Grozdanović.

Za sve što je učinio za našu odbojku OSS mu je lane na proslavi stogogodišnjice odbojke u Srbiju uručio Plaketu za životno delo.

Savo, srećan 100. rođendan!

Lična karta

Ime i prezime: Sava Grozdanović

Datum i mesto rođenja: 23.11.1925. u Jelašnici kod Niša

Reprezentacije: muška i ženska selekcija Jugoslavije i Grčke

Klubovi: Radnički, Železničar, Crvena zvezda, Partizan, Panatinaikos

Trofeji – žene: bronza na EP 1951, muškarci: zlato na MI 1963. i 1967. i bronza na Univerzijadi 1965. Sa muškim i ženskim klubovima je osvojio 32 titule u Jugoslaviji i Grčkoj, sa Panatianikosom drugi u Kupu kupova

Priznanja: Oktobarska nagrada Beograda 1965, Plaketa za životno delo OSS.

U braku sa Radojkom

U odbojci je pronašao i ljubav svog života, čuvenu reprezentativku Radojku sa kojom je dobio sina Iliju i kćerku Draganu. Kada je ona preminula 2018. preselio se u Atinu kod dece. Ima unuku Rajku, unuke Andreja, Jeremiju, Savu i Atanasija i paraunuka Iliju.

Učio i Papuljasa

SAVA je trenirao velike igrače, ali i nekadašnjeg predsednika Grčke Papuljasa, naše akademike Krestića, Soldatovića...

