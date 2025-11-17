Ostali sportovi

ZAJEDNO ZA KRUNU: Evropsko plivanje odlučilo da se u istom terminu odigra F4 Lige šampiona za vaterpolistkinje i vaterpoliste

Slobodan Krstović

17. 11. 2025. u 11:36

EVROPSKA federacija za vodene sportove (nekadašnji LEN) odlučila je da prvi put u istoriji održi zajednički F4 Lige šampiona za dame i vaterpoliste. Završni turnir odigraće se od 10. do 13. juna na Malti iduće godine.

ЗАЈЕДНО ЗА КРУНУ: Европско пливање одлучило да се у истом термину одигра Ф4 Лиге шампиона за ватерполисткиње и ватерполисте

Foto: Profimedia

Prvog dana održaće se polufinale dama, drugog muško polufinale. Finale u ženskoj konkurenciji odigraće se 12. juna, a dan kasnije i muškarci će odlučivati o šampionu Starog kontinenta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRELE TENISERKE ZAPALILE INTERNET: Arina Sabalenka i Paula Badosa objavile fotografije SA PLAŽE

VRELE TENISERKE ZAPALILE INTERNET: Arina Sabalenka i Paula Badosa objavile fotografije SA PLAŽE