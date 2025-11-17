ZAJEDNO ZA KRUNU: Evropsko plivanje odlučilo da se u istom terminu odigra F4 Lige šampiona za vaterpolistkinje i vaterpoliste
EVROPSKA federacija za vodene sportove (nekadašnji LEN) odlučila je da prvi put u istoriji održi zajednički F4 Lige šampiona za dame i vaterpoliste. Završni turnir odigraće se od 10. do 13. juna na Malti iduće godine.
Prvog dana održaće se polufinale dama, drugog muško polufinale. Finale u ženskoj konkurenciji odigraće se 12. juna, a dan kasnije i muškarci će odlučivati o šampionu Starog kontinenta.
