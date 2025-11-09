Ostali sportovi

DIREKTOR UMRO USRED DERBIJA: Sportska tragedija u komšiluku

Новости онлине

09. 11. 2025. u 22:00

Tužne vesti iz sveta sporta...

ДИРЕКТОР УМРО УСРЕД ДЕРБИЈА: Спортска трагедија у комшилуку

Tehnički direktor mađarskog rukometnog kluba Pik Seged Ivan Dobozi (68) preminuo je tokom derbija protiv Vesprema nakon što je na tribinama doživeo moždani udar.

Uprkos brzoj intervenciji, život mu nije spašen, javlja "Večernji list".

Dobozi je klubu posvetio 37 godina, a iz Pik Segeda su poručili:

"Njegova profesionalnost, znanje, humanost i smisao za humor, kao i odanost, biće nezamenjivi za naš klub".

Utakmica u kojoj se tragedija dogodila završena je pobeedom Vesprema sa 32:31. 

