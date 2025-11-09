DIREKTOR UMRO USRED DERBIJA: Sportska tragedija u komšiluku

Tužne vesti iz sveta sporta...

Piksabej

Tehnički direktor mađarskog rukometnog kluba Pik Seged Ivan Dobozi (68) preminuo je tokom derbija protiv Vesprema nakon što je na tribinama doživeo moždani udar.

Uprkos brzoj intervenciji, život mu nije spašen, javlja "Večernji list".

Dobozi je klubu posvetio 37 godina, a iz Pik Segeda su poručili:

"Njegova profesionalnost, znanje, humanost i smisao za humor, kao i odanost, biće nezamenjivi za naš klub".

Dobozi Iván 37 éve dolgozott a délmagyarországi klubnál. ⚫ https://t.co/bgtdxHqiaJ https://t.co/bgtdxHqiaJ — Nemzeti Sport (@NSOnline) November 8, 2025

Utakmica u kojoj se tragedija dogodila završena je pobeedom Vesprema sa 32:31.

Podsećanje: In memoriam - Pele