PALA ODLUKA NA MARAKANI! Zvezda odlučila: "Idemo po evropsku titulu!"
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu uz crveno-bele.
Jer, doneta je odluka:
Kreće se po evropsku titulu.
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:
"Mačevalački klub Crvena zvezda je u 2024. godini postigao najveći uspeh u istoriji kluba, postao je klupski vicešampion Evrope osvojivši drugo mesto na finalu kupa šampiona koje je održano u Hajdenhajmu (Nemačka).
Naoružani velikom željom i iskustvom iz prošlog pokušaja od proleća ove godine se radilo na projektu "klupski prvak Evrope".
Kao rezultat velikog truda 2. novembra na planše (ponovo) u Hajdenhajmu će, u Zvezdinim timu izaći: Veljko Ćuk - višestruki prvak Srbije i osvajač zlatne medalje na Mediteranskim igrama u Alžiru, Mohamed Hamza (7. na svetskoj rang listi), Aleksandar Čupenič (5. na svetskoj rang listi i osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju) i Nikita Itkin (9. na svetskoj rang listi i osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu). Trener je Stepan Koliesov.
Ekspedicija našeg kluba kreće u petak avionom, kombijem i autobusom (prijatelji kluba)", ističu crveno-beli.
Ambicije nisu male, a kad je srce veliko, i kada je plan dobar - onda se i kombijem može do evropske titule.
