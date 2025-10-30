Ostali sportovi

PALA ODLUKA NA MARAKANI! Zvezda odlučila: "Idemo po evropsku titulu!"

30. 10. 2025. u 16:00

Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu uz crveno-bele.

ПАЛА ОДЛУКА НА МАРАКАНИ! Звезда одлучила: Идемо по европску титулу!

FOTO: M. Vukadinović

Jer, doneta je odluka:

Kreće se po evropsku titulu.

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:


"Mačevalački klub Crvena zvezda je u 2024. godini postigao najveći uspeh u istoriji kluba, postao je klupski vicešampion Evrope osvojivši drugo mesto na finalu kupa šampiona koje je održano u Hajdenhajmu (Nemačka).


Posle velikog uspeha menadžment kluba je rešio da još podigne lestvicu i ove godine pokuša da po prvi put u istoriji kluba postane klupski prvak Evrope

Naoružani velikom željom i iskustvom iz prošlog pokušaja od proleća ove godine se radilo na projektu "klupski prvak Evrope".

Kao rezultat velikog truda 2. novembra na planše (ponovo) u Hajdenhajmu će, u Zvezdinim timu izaći: Veljko Ćuk - višestruki prvak Srbije i osvajač zlatne medalje na Mediteranskim igrama u Alžiru, Mohamed Hamza (7. na svetskoj rang listi), Aleksandar Čupenič (5. na svetskoj rang listi i osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju) i Nikita Itkin (9. na svetskoj rang listi i osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu). Trener je Stepan Koliesov. 


Ekspedicija našeg kluba kreće u petak avionom, kombijem i autobusom (prijatelji kluba)", ističu crveno-beli.

Ambicije nisu male, a kad je srce veliko, i kada je plan dobar - onda se i kombijem može do evropske titule.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

