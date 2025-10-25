Ostali sportovi

ZLATO SA BRATANICOM: Damir i Tem Mikec su na svom prvom takmičenju osvojili prvo mesto u miksu vazdušni pištolje na turniru u Solinu

Slobodan Krstović

25. 10. 2025. u 15:32

NAŠ najbolji strelac Damir Mikec i njegova bratanica Tea Mikec, juniorska reprezentativka Srbije, osvojili su zlato u miksu parova u disciplini vazdušni pištolj na turniru "Salona open" u Solinu, saopštio je Streljački savez Srbije.

Foto: Zoran Jovanovic

Uzdanice "Policajca" nikad se zajedno nisu takmičili u miks timu i u prvom pokušaju stigli su do prvog mesta. U kvalifikacijama je učestvovalo 17 parova iz pet zemalja.

Tea i Damir Mikec su bili najprecizniji sa 570 krugova, dva više od Vladke Čubelić i Ivana Petričevića iz domaće ekipe Dalmacijacementa.

U finalu su Mikeci oduvali ekipu Dalmacijacementa sa 16:6. Bronta je pripala Ani Prezelj (Slovenija) i Borisu Filipoviću iz BiH. Valja podsetiti da je Damir Mikec godina osvojao medalje u Solinu.

Turnir se završava u nedelju, a u pojedinačnim disciplinama nastupiće 15 srpskih strelaca.

