ZLATO SA BRATANICOM: Damir i Tem Mikec su na svom prvom takmičenju osvojili prvo mesto u miksu vazdušni pištolje na turniru u Solinu
NAŠ najbolji strelac Damir Mikec i njegova bratanica Tea Mikec, juniorska reprezentativka Srbije, osvojili su zlato u miksu parova u disciplini vazdušni pištolj na turniru "Salona open" u Solinu, saopštio je Streljački savez Srbije.
Uzdanice "Policajca" nikad se zajedno nisu takmičili u miks timu i u prvom pokušaju stigli su do prvog mesta. U kvalifikacijama je učestvovalo 17 parova iz pet zemalja.
Tea i Damir Mikec su bili najprecizniji sa 570 krugova, dva više od Vladke Čubelić i Ivana Petričevića iz domaće ekipe Dalmacijacementa.
U finalu su Mikeci oduvali ekipu Dalmacijacementa sa 16:6. Bronta je pripala Ani Prezelj (Slovenija) i Borisu Filipoviću iz BiH. Valja podsetiti da je Damir Mikec godina osvojao medalje u Solinu.
Turnir se završava u nedelju, a u pojedinačnim disciplinama nastupiće 15 srpskih strelaca.
