RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

To je počelo da popušta u poslednje vreme, ali... Poljska je odlučila da "popuštanje" - naprasno ukine.

Iako se u Poljskoj organizuje Evropsko prvenstvo u plivanju u malim baeznima, i iako je Rusima zvanično dozvoljeno da učestvuju na tom šampionatu "starog kontinenta", ruska reprezentacija je ostala u šoku kada se spremala put Poljske jer su tamošnje vlasti naprasno odlučile - da Ruse ne puste na svoju teritoriju.

Prosto, ne mogu da uđu i - tačka.

- Da, sama Poljska ne dozvoljava ruskim sportistima ulazak na svoju teritoriju - rekao je Dmitrij Mazepin, šef Ruske federacije za vodene sportove.

"Odreknite se Putina!"

U maju ove godine poljske vlasti su zatražile da ruski takmičari koji treba da dođu na juniorsko prvenstvo Evrope u veslanju potpišu izjavu koja je potpuno zapanjila sportiste Ruske Federacije.

Tako ruski portal "Šampionat" javlja sledeće:

"Ruski veslači odbili su da se takmiče na Evropskom prvenstvu za mlađe od 19 godina. Sve zbog zahteva za potpisivanjem antiruske deklaracije.

Juniorsko takmičenje trebalo bi da se održi u Poljskoj od 24. do 25. maja.

U dokumentu se navodi da sportisti ne podržavaju politiku Rusije po pitanju Ukrajine. Ovo je saopštio predsednik Ruske veslačke federacije (RFF) Aleksej Svirin

- Trenutno nećemo moći da nastupamo u Krušvici. Poljski veslački savez, kao organizator takmičenja, postavio je dodatne uslove sa kojima ne možemo da pristanemo - rekao je on".

Ruska novinska agencija RIA Novosti otkriva još neke detalje koje je otkrio Svirin: da bi učestvovali u takmičenju, organizatori su zahtevali od mladih sportista da potpišu deklaraciju koja je sadržala tri tačke:

1. Održavanje neutralnosti.

2. Potvrda sportiste da ne prima državno finansiranje ili finansiranje od sponzora povezanih sa državom.

3. Da sportista ne podržava "Specijalnu vojnu operaciju" i režim aktuelnog predsednika države, Vladimira Putina"

"Zbog ovoga, ruski sportisti su odbili da učestvuju na Evropskom prvenstvu", ističe pomenuta agencija.

