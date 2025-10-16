MNOGO UČIM OD ANDREE: Jedna od naših najboljih rukometašica Jovana Jovović za EHF govorila o svojom početku, Mađarskoj, reprezentaciji Srbije

JOVANU Jovović mnogi vide kao naslednicu Andree Lekić u reprezentaciji Srbije. Mlada rukometašica Debrecina prihvata ulogu lidera u ekipi, ne beži od odgovornosti i nada se da će jednog dana dostići domete kao Lekićeva.

Screenshot: RTS

Jovovićeva (23) se u ispovesti za sajt Evropske rukometne federacija (EHF) prisetila da je u rodnoj Crvenki, u kojoj su nekad igrali veliki rukometaši, počela da trenira kako bi nastavila tamo gde je njena tetka stala.

- Moja tetka, Ljiljana Vitas, igrala je za reprezentaciju Jugoslavije, za Crvenu zvezdu, Radnički, ali je završila karijeru sa samo 22 godine zbog povrede leđa. Nekako sam zbog nje počela da igram rukomet kako bih nastavila njen put i pokušala da ostvarim snove koje ona nije mogla da ostvari - priča Jovana.

Jovovićeva se već sa 15 godina preselila u Mađarsku i ističe da je imala veliku podršku roditelja.

- Bila je velika promena u odnosu na Crvenku, jer smo u Akademiji Kohas u Dunajvarošu imali sve, trenirali smo rukomet svaki dan. Brzo sam odrasla, suočila sam se sa novom kulturom, životom u studentskom domu. Moj najveći uspeh što sam naučila mađarski jezik, koji govorim kao maternji - kaže Jovana.

Već sa 16 godina je zaigrala u prvom timu, za reprezentaciju je debitovala sa 17 godina i 11 meseci na SP 2019. u Japanu. I odmah je viđena kao lider ekipe.

- Uvek sam uspevala da se nosim sa tom ulogom. U Debrecinu je bilo teže u početku, ali sam se posle dve i po godine izborila za tu poziciju. Postoji pritisak, ali volim da preuzimam odgovornost. Uživam kada organizujem igru - naglašava Jovana.

Uzdanica Srbije ističe da je za njen razvoj i te kako zaslužna Andrea Lekić.

- Ona je bila moj idol kada sam bila mala, a sada mi je prava prijateljica. Mnogo razgovaramo o životu, ali i o rukometu. Od nje sam naučila kako da donosim pametne odluke, kako da čitam situaciju na terenu - ističe Jovovićeva.

Jovana naglašava da i dalje mnogo uči, da se uvek trudi kako da pomogne timu...

- Andrea mi mnogo pomaže. Gledala sam mnoge njene utakmice i pokušavam da nešto od toga prenesem na teren. Volim da asistiram - podvlači Jovana.

Korak po korak

JOVANA ne želi da žuri, prija joj šta raste zajedno sa Debrecinom, koji sada igra Ligu šampiona.

- Stvari se menjaju u rukometu. Imam ambicije da osvajam titule, da budem najbolja, da igram za najveće klubove. Ali za sada idem korak po korak u Debrecinu. Ovde mnogo vremena provodim na terenu, još mogu da pravim greške i da učim.Kasnije bih volela da pređem na nivo gde se osvajaju trofeji, jer mislim da je to cilj svakog sportiste - nada se Jovovićeva.