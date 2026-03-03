Politika

ĆUTA PONIZIO SRĐANA MILIVOJEVIĆA U "UTISKU NEDELJE": "Koliko si godina u politici? 30?! Toliko si uspešan da je Vučić i dalje na vlasti

В.Н.

03. 03. 2026. u 07:57

PREDSEDNIK Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta odgovorio je Srđanu Milivojeviću.

ЋУТА ПОНИЗИО СРЂАНА МИЛИВОЈЕВИЋА У УТИСКУ НЕДЕЉЕ: Колико си година у политици? 30?! Толико си успешан да је Вучић и даље на власти

foto: x printskrin/detektor laži

- Koliko si dugo Srđane u polotici? Trideset godina može da se kaže. Bio si opozicija Slobi, pa si onda uzeo vlast posle petog oktobra. Ja mogu da budem zlonameran pa da kažem da si to mogao da rešiš odavon, pa onda ne bismo imali Aleksandra Vučića. - rekao je Ćuta.

