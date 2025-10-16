Ostali sportovi

ČESTITKA DUGO DA SARAĐUJEMO: Direktor Vaterpolo kluba Partizan Dejan Jovović čestitao Novostima rođendan

Slobodan Krstović

16. 10. 2025. u 11:02

- ČESTITAM "Novostima" 72. rođendan. Vi ste medij koji je uvek imao blisku iredovanu saradnju sa Vaterpolo klubom Partizan. Uvek su nam novinari "Novosti" rado viđeni gosti na utakmicama Partizana. Nadam se da ćetejoš dugo da pišete o sportu, vaterpolu i Partizanu - kaže direktor VK Partizan Dejan Jovović.

ЧЕСТИТКА ДУГО ДА САРАЂУЈЕМО: Директор Ватерполо клуба Партизан Дејан Јововић честитао Новостима рођендан

FOTO: M. Vukadinović

