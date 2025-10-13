POGLED KA DRUGOJ FAZI: Vaterpolisti Radničkog u utorak, a igrači Novog Beograda u sredu startuju u Ligi šampiona

KREĆE i Liga šampiona za vaterpoliste.Prvak Srbije, Radnički sutra (20.30) u Kragujevcu u prvom kolu grupe A dočekuje Vašaš Slobodana Nikića i Branislava Mitrovića, dok Novi Beograd su sredu (20.30) na startu grupe B ugostiće moćni Pro Reko.

FOTO: M. Vukadinović

Radnički je znatno jači nego lane, ambicije su velike, prvi cilj je izboriti plasman među osam. A osim Vašaša, prepreke na tom putu su i Olimpijakos i zagrebačka Mladost, koji se sastraju večeras (18.30) u Atini.

- Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju,da bude naš vetar u leđa i igrač više. Smatram da je mađarski vicešampion rival po meri u ovom trenutku. To nije tim sa zvučnim imenima, ali je ekipa koja je četiri godine, sa manje-većim promenama, u istom sastavu.Mislim da su najveća imena naši trofejni vaterpolisti, trener Nikić i pomoćnik Mitrović. Biće to pravi izazov i za nas i za publiku, prilika da pokažemo pravo lice kakvo se od nas očekuje – istakao je na presu strateg Radničkog Uroš Stevanović.

Novi Beograd je podmladio tim, ali ne odustaje od namere da i ove sezone izbori, kao poslednje četiri F4 Lige šampiona. I već na startu ima veoma težak zadatak, jer sutra dočekuje najtrofejniji klub na planeti. Italijani su favoriti u grupi,a za drugo mesto boriće se i hercegnovski i splitski Jadran, koji se večeras (18.30) sastaju u Trebinju.

- Pro Reko je izuzetan protivnik. To je najtrofejnija ekipa. Ne govorim kao alibi, baš suprotno. Verujem da ako budemo imali maksimalan pristup i ako budemo fokusirane na zadatke, potpuno koncetrisani i dovoljno agresivni da imamo šansu za dobar rezultat – naglasio je na presu kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk.

S. K.

Mandić povređen

NAJBOLjI vaterpolista sveta, uzdanica Srbije i FerencvarošaDušan Mandić zbog povrede neće moći da igra mesec dana, tako da će sutrašnji duel Fradija i Oradee gledati